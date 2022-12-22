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上海退燒藥大缺 民眾分享餘量互助自救

中央社／ 上海22日電
疫情嚴峻，感冒藥成搶手貨。（中新社）
疫情嚴峻，感冒藥成搶手貨。（中新社）

上海市COVID-19疫情升溫，布洛芬等退燒藥品大缺，多個社區民眾自發性捐獻家中藥物存量轉給急需用藥者；另有網路平台架設藥物互助網，媒合「我需要藥」、「我有多的藥」雙方。

退燒藥品供應吃緊，上海市多個社區透過藥品拆零、共用藥架等方式，使得有限資源可以獲得有效運用，將餘量藥品送達急需者手上。

上海市長寧區透過微信公眾號「上海長寧」分享，許多藥物互助自救的善意在社區群組中發生，有些家長為家中小兒發燒著急，在群組內急忙求助，立刻獲得廣泛響應，鄰居願意分出家中餘量藥物，親自將其送到需要者家門口。

上海市寶山區透過微信公眾號「上海寶山」指出，有社區自建了共用藥架，家中有多出來的止咳糖漿、退燒藥品都可以撥出來放在共用藥架，由有需要者隨時聯繫、隨時取用，過往這些角落是用來設置閒置物品交換點。

一名住在長寧區為電商平台工作的民眾告訴中央社，他所居住小區目前沒有類似「共用藥架」的自發性行動，不過在疫情嚴峻時候看到這些消息仍是「挺溫馨的」。他認為，政府防疫放寬實在太快了，也沒有什麼準備，上海封城期間可以配給民眾快篩，現在卻沒能比照配給藥物。

為了媒合用戶「餘藥共享」，騰訊開發「新冠防護藥物公益互助平台」。「我需要藥」者，填寫所需藥物、實名制等訊息後，即可張貼求助訊息，可以提供支援者，在求助訊息按下「我可以提供幫助」，即可聯繫對方。

「我有多的藥」者也可以填寫可提供藥物品項，留下手機號碼、微信號等聯絡訊息，另也有說明欄可以簡單說明自己所能提供的幫助。有民眾留言，確實因為這個平台解決了用藥急需。

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