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成都部分入境隔離減為「2+3」 當地疾控：可能在試運

中央社／ 台北22日電

中國成都部分隔離點的措施由「5+3」變成「2+3」，縮短入境隔離政策。當地的疾控中心指出，這可能是有些地區的隔離點在進行試運。

陸媒財新網報導，多名入境的人指出，他們所在的天府國際健康服務中心隔離點在20日、21日陸續通知，可以只隔離2天，後續已繳交的5天隔離費用中的3天，酒店會予以退還，但是退房時要簽署一份居家隔離申請書。

根據承諾書，上寫著承諾本人「離店後上報社區，並完成後續6天居家隔離，如感染新冠或造成疫情傳播，相關後果由個人自行承擔」。當中並要求，其在居家隔離期間與同住人員均不可外出，拒絕一切探訪。

報導指出，一名自新加坡返回成都的旅客致電成都疾控中心等多部門反映情況，希望能夠統一政策。

報導指出，成都市疾控中心熱線電話的工作人員表示，20日和21日不少入境旅客反映入境隔離政策有所不同，有些隔離酒店仍執行「5+3」，有些則為「2+3」。

工作人員表示，目前，疾控中心接到當地衛健委的消息依然是執行「5+3」隔離政策，「可能是有些區的隔離點在進行試運行」。

中國自頒布防疫新10條後，改變「動態清零」的防疫方式。港媒昨天報導，明年1月3日開始，官方將頒布「0+3」，這代表不再採取集中隔離措施。

但官方仍未證實這項消息是否為真。至今，北京、杭州、廈門、上海等地仍執行「5+3」隔離措施，目前未聞官方宣布有任何變化。

新冠肺炎

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