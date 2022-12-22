WHO非常關注中國疫情 呼籲為脆弱族群接種

世界衛生組織表示，在擔心新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情恐席捲中國之際，中國各地醫院似乎人滿為患。WHO秘書長表示，他「非常關注」中國疫情最新發展。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，中國加護病房相當忙碌，儘管官方稱患者人數「相對較低」。

中國的數據顯示，21日沒有人因感染COVID-19病故，但人們對這個疾病造成的真正影響持懷疑態度。

近幾天，隨著新一波COVID-19疫情席捲中國，北京和其他城市的醫院人滿為患。

自2020年以來，中國實施嚴格的防疫限制，作為清零政策的一部分。但在民眾對嚴格的疫情防控措施感到不滿，中國多個城市爆發抗議後，政府在兩週前結束大部分的防疫措施。

自此之後，確診病例數量激增，引發民眾對特別脆弱的老年人高死亡率感到擔憂。

儘管確診數上升，但官方數據顯示，19日和20日分別只有2人和5人死於COVID-19。萊恩敦促中國提供更多有關疫情傳播的最新消息。

萊恩說：「在中國，持續報導的是加護病房病患人數相對較少，但據傳聞加護病房人滿為患。」

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦每週舉行的記者會上說，他「非常關注中國不斷變化的局勢」。

他呼籲中國提供有關疾病嚴重程度、住院情況和加強照護要求等具體數據。

萊恩補充說：「接種疫苗是因應COVID-19疫情爆發的退場策略。」

中國自行研發並生產疫苗，但事實證明，與世界其他大部分地區使用的mRNA疫苗相比，中國疫苗在保護人們免於重症和死亡的效果不佳。

在此同時，德國政府21日宣布已將第一批BioNTech生產的BNT疫苗運往中國，初步限定僅德國僑民可施打，估計約有2萬人。