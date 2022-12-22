快訊

直播／小三通宣布復航？指揮中心下午2時記者會

超划算！教你用LINE貼圖「免費3個月吃到飽」 小心這眉角恐付錢

5輪會能重演？基隆港郵輪再出發 卻驚覺全球市場已轉向

專家：中國對因疫致死認定保守 遺漏許多病例

中央社／ 北京22日電

中國防疫鬆綁半個月來僅通報7例因疫死亡，甚至調降總死亡人數，引起質疑。專家認為，中國對染疫死亡採較保守的判定標準，雖符合世衛的「因疫致死」定義，但會漏掉許多病例。

中國官方7日推出優化防疫新10條後，管控全面放鬆，各地所見的老年人死亡人數大增。但中國國家衛健委直到19日才首度通報2例因疫死亡，20日也僅5例，21日為0例，總計15天來僅通報7例；同時，21日的COVID-19累計死亡病例還從5242例降為5241例，理由是北京1例改列為非因疫死亡。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強20日對因疫死亡的定義表示，官方只會將檢測為陽性、死於呼吸衰竭者視為因疫死亡。因其他慢性病或心臟病發作等致死者，即使死前感染COVID-19，也不會被歸類為因疫死亡病例。

新加坡聯合早報報導，各國對判斷COVID-19死亡病例的定義有所差異。在美國，任何人因感染COVID-19死亡，無論是因肺炎或病毒引發的併發症，都被列為因疫死亡；在英國和紐西蘭，任何人在檢測呈陽性後28天內死亡，也都被列為因疫死亡。

路透社報導，美國約翰霍普金斯大學病理學助理教授馬澤爾（Benjamin Maazel）認為，中國這樣的定義會「漏掉很多病例」，尤其是接種過疫苗的人，因為他們死於肺炎的可能性較小。

馬澤爾形容，（中國的認定方式）是疫情爆發初期的思維，認為只有引發肺炎才會致命。但這種思維並不合理，因為醫學界已證實，COVID-19會引發一系列併發症，有些甚至會致命。

亞太臨床微生物學與傳染病學學會會長淡馬亞（Paul Tambyah）對此指出，中國一直以來都對因疫死亡採用較保守的認定方法。不過，中國的認定方法其實與包括新加坡在內的一些國家相似，對世界衛生組織（WHO）的「因疫致死」定義採取保守詮釋。

報導指出，根據世衛指南，「因疫致死」的定義為「COVID-19疑似或確診病例因『臨床上病情相符』所導致的死亡」。

華盛頓郵報報導，香港大學生物醫學學院教授金冬雁表示，上海3、4月間爆發疫情時，一些死於慢性病的人被列為因疫死亡，「以此強調COVID-19可導致許多人死亡」，為當局封控提供依據。而中國現在「只是回到了它們之前的做法」。

新冠肺炎

延伸閱讀

強烈大陸冷氣團南下 專家籲台東經濟作物做好防寒

超商裂變…搶差異化商機

死於心梗等基礎病不算？大陸顛覆新冠死亡標準 專家直搖頭

北市議長選舉 議會設防疫措施供確診議員投票

相關新聞

首批外國新冠疫苗運往大陸 BioNTech先供在華德國人接種

德國政府發言人21日表示，柏林已將第一批BioNTech疫苗（港稱「復必泰」）運往大陸，最初將提供給在大陸的德國人接種。...

大陸疫情嚴重 多地企業缺工放假 出現史上最長假期

大陸防疫政策放寬後，大批工人染病請假造成勞動力短缺，定單變少，大批工廠因此提早放春節假期。陸媒稱，12月底，廣東、浙江、...

專家：中國對因疫致死認定保守 遺漏許多病例

中國防疫鬆綁半個月來僅通報7例因疫死亡，甚至調降總死亡人數，引起質疑。專家認為，中國對染疫死亡採較保守的判定標準，雖符合...

WHO非常關注中國疫情 呼籲為脆弱族群接種

世界衛生組織表示，在擔心新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情恐席捲中國之際，中國各地醫院似乎人滿為患。WH...

北京疫情隆冬一片寂寥 人們惴惴不安苦中作樂

11月下旬起，北京的隆冬裡逐漸瀰漫著不安，人們猛然發現，疫情下最怕聽到的「陽」字光速襲來，更在「新10條」助推下蔓延全城，一度人車絕跡，景象寂寥。凝結中，滿是不安。

快遞需求暴增 平台重金募騎手

受到疫情及氣候降溫影響，各地快遞需求暴增。面對龐大外賣訂單量，美團外賣補貼人民幣2,000萬（約新台幣8,800萬元）招...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。