中國布洛芬產量世界第一 缺退燒藥短期仍難解

中國「布洛芬」退燒藥產能世界第一，但近期疫情失控，染疫人數暴增，民眾卻拿不到藥。據報導，中國現在一天就要消耗4億片布洛芬，但生產4億片布洛芬至少需要40天，短期缺藥仍難解。

中國工信部2020年指出，中國解熱止痛藥年產量近8萬噸，占全球產量的60%以上。

根據製藥業報告，被中國民眾被視為COVID-19「神藥」的退燒藥布洛芬（Ibuprofen），中國年產量占全球1/3，位居世界第一。2021年，中國布洛芬的需求僅1722.6噸，但產能卻有1.44萬噸，絕大多數銷往國外。光是山東新華製藥的布洛芬原料藥年產能8000噸，足夠33億人用。

據陸媒瀟湘晨報今天報導，某原料藥企業工作人員指出，國內無論是原料藥還是製劑的產量確實非常大，但完成生產需要時間，比如，一個工廠生產400噸原料藥需要1個月，隨後把這400噸原料藥賣給製藥企業，預期大概能生產4億片布洛芬片。

但是製藥企業生產也要時間，而4億片的布洛芬片，就算是千萬級別的產能，也至少要生產10天；累計算來，從400噸原料藥到4億片藥片至少要40天，這還是非常順暢的狀態，且不包括流通、零售等環節。

前述人士表示，目前由於COVID-19感染人數的大增，物流、人力等各方面存在困難，供給週期在變長。但反觀需求端，國內現在一天消耗4億片布洛芬片，「相當於前面企業忙了一個半月，國內一天就能消耗掉，根本追不上。」

中國7日驟然鬆綁防疫後，染疫人數暴增，引發民間搶藥囤積自保，許多染疫民眾迄今仍買不到布洛芬，甚至醫療機構也傳出一藥難求。如今，這波缺藥潮還蔓延至多個國家地區。

據中國醫療資訊平台賽柏藍報導，針對布洛短缺，多地已展開動作優先自保。

業內人士指出，自己所在集團的下屬幾個藥廠，包括部分供應商、倉庫都已被接管，當地政府派專人駐廠，優先供應本地醫院及大型藥店。

總部位於南方某城市的一家流通企業工作人員透露：「現在是各省優先保各省的。」

據悉，當地政府、市場監管局、工信局、衛健局近日召集企業舉行調研會。針對布洛芬等退燒藥、抗原試劑（快篩）等向企業分配了保供任務，提出「各藥企首先滿足本省的醫療機構」，除醫院外，也要滿足藥店，「老百姓在藥店能買到，也不至於到基層醫療機構去擠兌開藥」。