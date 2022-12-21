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中國大陸將解禁！港媒：1月3日放寬入境隔離措施至「0+3」

跡象顯示 中國入境隔離解除在望

中央社／ 北京21日電
跡象顯示，中國將加速鬆綁並解除入境人員防疫隔離。除成都昨晚突然將入境隔離天數從5天減為2天外，港媒更直指中國官方明年1月3日起會將入境隔離再減為0+3，形同不用隔離。圖／美聯社
跡象顯示，中國將加速鬆綁並解除入境人員防疫隔離。除成都昨晚突然將入境隔離天數從5天減為2天外，港媒更直指中國官方明年1月3日起會將入境隔離再減為0+3，形同不用隔離。圖／美聯社

跡象顯示，中國將加速鬆綁並解除入境人員防疫隔離。除成都昨晚突然將入境隔離天數從5天減為2天外，港媒更直指中國官方明年1月3日起會將入境隔離再減為0+3，形同不用隔離。

上述2023年1月3日起入境隔離減為0+3天的消息，來自親北京的香港衛視報導，並指這是根據「了解到的最新消息」。如果屬實，意味著中國將在新的一年走向國境防疫全面開放，不再對入境者採取集中隔離措施。

事實上，中國擬自2023年1月3日起將入境隔離減為0+3天的消息，先前已流傳一段時間，但中國官方一直沒有相關單位出面說明及駁斥，使外界普遍相信這一傳言基本不會有錯，也許只是時間微調而已。

先前與上述說法一同流傳的，還有中國官方將自12月19日起，先將入境隔離天數從目前官方制定的5+3天減為2+3天，再於2023年1月3日減為0+3天。而到19日當天這一措施並未實施，一度讓外界以為這是假消息。

但到20日晚間，有自海外入境的旅客反映，所在的隔離旅館突然收到通知，指「因隔離政策變動，現入境人員只需隔離兩天」，只要核酸檢測結果為陰性，隔離滿2天即可離開，返家依居住地要求再接受隔離（大多數居委會已無隔離要求）。而已預繳超過2天費用的旅客，「後續會安排退款」。

網路畫面顯示，經過這一通知，有大批隔離旅客已在20日晚間提著行李離開隔離旅館，準備前往目的地。

不過，根據入境的台灣籍旅客反映，除成都外的北京、上海、廈門等3個直航點，直到今天仍維持5天的隔離，並未被通知縮短。但許多台籍旅客耳聞成都率先縮短隔離天數的消息，都顯得十分興奮，成為熱議話題。

在此之前，中國外交官員也數度作出中國入境防疫政策將更開放的表態。像是中國駐美國大使秦剛12日在出席新聞平台Semafor舉辦的活動上公開表示，中國的防疫政策正逐漸放寬，相信不久的將來相關措施將進一步放鬆，國際旅行將更便利。

新冠肺炎 隔離 北京

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