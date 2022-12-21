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北京定義染疫亡後 最新通報死亡病例不增反減

中央社／ 台北21日電
中國鬆綁防疫措施後，各地染疫情況激增，死亡的推估也備受關注。圖為近日北京醫院發燒門診前一位長者躺在擔架上。美聯社
中國鬆綁防疫措施後，各地染疫情況激增，死亡的推估也備受關注。圖為近日北京醫院發燒門診前一位長者躺在擔架上。美聯社

中國官方昨天界定，病毒導致肺炎及呼吸衰竭死亡才歸類為染疫死亡後，衛健委今天通報，20日無新增染疫死病例，另因北京減核一例，最新通報的累計死亡病例由5242例減至5241例。

就在官方找專家界定如何才算染疫死後，衛健委今天通報，20日零至24時無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡病例，截至20日24時，累計死亡病例5241例比昨天通報的還少1例，衛健委附註說明因北京減核1例。

之前衛健委則是連續兩天通報共新增7個染疫死病例，分別是19日也就是北京公布新10條後，衛健委首度通報18日新增2個染疫死，20日通報19日新增5個染疫死。

由於衛健委通報的新增染疫死病例數背離實情受質疑，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強昨天在國務院記者會中說：「由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷，歸類為新冠病毒感染導致的死亡。」

他還說：「因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類為新冠導致的死亡。」

不過王貴強的見解被中國網友狠酸：「車禍也不會死人，死因都是內臟破裂、失血過多、器官衰竭、心臟停跳」、「等於說得了愛滋病導致免疫系統衰竭引發基礎疾病不算死亡，只有愛滋病直接致死才算，很可笑。」

另有網友指出：「報導國外死亡數位時可不是這麼算的…」、「有種資料叫中國資料，都放心吧，中國的新冠死亡一定過不了百萬。」

此外，社群網站如推特仍持續廣傳，中國當前疫情比官方通報數據更嚴峻的現況，包括天津民眾在殯儀館大排長龍等著領經火化的骨灰，以及中日友好醫院太平間爆滿，遺體擺在冰櫃外畫面。

新冠肺炎

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