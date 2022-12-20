豪賭式解封後中國陷入疫情黑洞 民眾染疫嘆：還是中招了

據香港01等媒體報導，近一周來，北京所有殯儀館和火葬場預約大爆滿。東森新媒體記者12月15日實地走訪北京東郊殯儀館，看到從大門口開始都是排隊等候火化遺體的家屬車。殯葬業者透露，確診死亡人數偏多，大部分都是老人家。東郊殯儀館冰櫃已全滿。對於確認感染新冠去世者，家屬必須在兩小時內聯繫醫院或殯儀館，不能舉行告別式，24小時內必須火化。目前，殯儀館工作人員為避免接觸新冠，不上門接收遺體。香港明報稱，僅12月17日一天，北京染疫在家身亡「就有2700多人」。

然而，從中國官方公布的數據來看，中國全境12月18日和19日分別只新增了兩例及5例新冠死亡病例，都在北京。從12月4日到12月17日則均新增無新冠死亡病例。

中國官方不可思議的新冠死亡數字

對於這一巨大的反差，就連親北京的港媒《星島日報》也於12月19日發表評論說，中國大陸的新冠COVID-19疫情已經進入訊息黑洞。文章稱，官方公布的新冠確診和死亡人數低，未必是官方刻意隱瞞，主要是因不再強制進行全員核酸檢測，輕症居家隔離不納入紀錄。同時，和香港死亡數的計算方法不同，大陸如果是患有嚴重基礎疾病的染疫後死亡，不納入新冠死亡病例。文章認為，此舉已經影響了中國政府的形象，讓人覺得不可思議。

在德國、英國、義大利、美國等國，官方對新冠死亡人數的統計是將所有死亡證上提到有感染新冠病毒的死亡都計算在新冠死亡人數之內。

12月17日，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，根據美國、香港等地的數據參數推斷，今冬大陸新冠感染率在10%-30%左右，而病死率估計在0.09%-0.16%之間。

《星島日報》文章說，如果以此計算，大陸今冬將有1.4億人至4.2億人感染，12.6萬至67.2萬人死亡。

疫情黑洞

在首批落實官方12月7日公布的新十條的城市，如北京、成都、重慶等地，目前的感染率據最保守估計已超過30%。據民眾中盛傳的「城市數據庫」成都市預測趨勢圖，截至12月17日，新冠病毒感染者的人數已佔該市總人口的37.17%。微博網友對此數據寫道，「明顯不止，我身邊的陰都屬於倖存者，寥寥無幾」，「我現在身邊還陰的，應該比大熊貓多不到幾個」，「我們公司80個人只有兩個沒羊了」，「我家人在四川省統計局上班 上周五之前就給我說大成都範圍內陽了至少百分之五十」。還有人寫道，「都在家裡躺平了哪來的數據」，「觀察地鐵客流就知道大概啥進度了」。

無處可逃

成都一名80歲的老人向德國之聲記者表示，他從12月7日以來一直呆在家中不敢出門。12月17日有熟人給他送菜到樓下，他戴上口罩、手套，抱著快去快回的想法從17樓乘電梯去取了一趟。第二天就發現自己發燒了，第三天測出抗原陽性。「本來想躲過第一波，沒想到還是中招了。感覺一點辦法也沒有。左鄰右舍都陽了，雖然電梯裡有清潔工每日消毒，但看來還是不安全。」

由於政策大轉彎疫情鋪天蓋地襲來，許多人感染後為了購買藥品、食品和其他必需品仍然外出活動，有的甚至精神稍好後就繼續到單位上班，沒有做到真正隔離，讓病毒得到更加迅猛的傳播。

出現新變種風險加大？

新加坡國大蘇瑞福公共衛生學院研究副院長Alex Cook博士說，「每一個國家新的一波疫情都會帶來產生新變種的風險，而且疫情爆發越劇烈，新變種風險就越大。而中國正在形成巨大的疫情規模。」

美國國務院發言人普萊斯本周一表示，新冠病毒在中國傳播時有可能發生變異，「對世界各地人民構成威脅」。

美國總統拜登的首席醫療顧問安東尼·佛奇(Anthony Fauci)早在中國突然全面放棄清零政策前就警告說，中國退出清零政策可能會給該國的衛生系統帶來壓力，並為可能傳播到世界各地的新變種創造條件。他說，「只要一種病毒有一大波傳播，就會給它足夠的變異機會。當你給病毒變異的機會，它就有可能形成新的變異。一旦你得到一個全新的變種，可能會對世界其他地方產生影響。」

據《南方都市報》報導，中國國家傳染病醫學中心主任張文宏在12月18日舉行的廣東公共衛生論壇上表示，中國接下來感染的峰值會很高，但疫情是趨於可控的，當前正處於從大流行到地方性、季節性流行的轉換期。他說，「在這樣的轉換期內突然發生一次大的變異，使疫情回到最初階段的概率非常低。雖然不排除可能有跳出Omicron家族的其他變異株出現，但人體的免疫力對新的變異將繼續發揮作用，使新冠徹底成為季節性傳染病。」

代表中國官方的中國首席流行病學家吳尊友12月17日表示，今冬疫情將有三波，持續大概三個月左右。國家傳染病醫學中心主任張文宏12月11日接受采訪時曾就上海的情況表示，上海本次疫情的高峰可能會在一個月內到來，要整體渡過這次疫情，可能需要3-6個月時間。

（綜合報導）

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