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中國放棄清零後病亡人數 各界專家估1至2百萬人

中央社／ 上海20日綜合外電報導

各研究團體報告，中國突然取消清零政策令人擔心，在人民脆弱、疫苗接種不足以及先天免疫欠缺的情況下，恐使病毒廣泛傳播，進而使醫療體系疲於應付並導致200萬或更多人病亡。

路透社報導，各模式建構團體的分析預測，中國取消防疫封控，重新開放恐導致多達210萬人病故。

截至19日，中國官方通報的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡病例為5242起，與14億人口相較微不足道，但各界對未來病亡人數有不同預估。

●超過200萬人

廣西自治區疾病預防控制中心主任醫師卓家同在「上海預防醫學」月刊上月登載的報告中表示，中國若以香港今年的相同方法鬆綁防疫限制措施，將造成200多萬人病歿，超過2億3300萬人確診。

●155萬人

根據「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）刊登的報告，中、美兩國科學家5月預估，中國若在沒有採取加強接種和提供治療藥物等防護措施的情況下中止清零政策，可能會有較150萬略多的人口病亡。

這些科學家預測，根據全球變異病毒嚴重性資料，重症病患對加護病房的高峰需求量將達到15倍以上，造成大約150萬人病故。

然而報告主要執筆人指出，若能專注於施打疫苗，病亡人數就可能大幅減少。

●至多210萬人

英國醫療資訊分析公司Airfinity 11月底曾指出，中國若取消清零政策，由於接種疫苗和追加劑的比例偏低而且欠缺混合抗體，可能會造成130萬至210萬人喪生。

這家公司表示，這是將資料比對香港BA.1病毒株疫情的模式所推算得知。香港就是在防疫兩年後放鬆限制時出現這個病毒株的疫情。

●超過100萬人

美國華盛頓大學（University of Washington）健康計量評估研究中心（IHME）16日在更新過的模式中指出，預期中國截至2023年會有100萬人以上病亡，明年4月會達到高峰，死亡病例將累積到32萬2000起。

健康計量評估研究中心主任莫瑞（ChristopherMurray）說，屆時會有大約1/3中國人口已確診。

新冠肺炎

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