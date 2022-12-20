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陸棄清零各地火葬場「非常忙」 員工：每天火化40屍體

中央社／ 北京20日綜合外電報導
北京一處火葬場民眾抱著骨灰。 法新社
北京一處火葬場民眾抱著骨灰。 法新社

中國各地火葬場今天告訴法新社，他們正在竭力處理不斷送來的屍體。中國正在對抗暴增的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，政府已承認難以監控疫情。

法新社報導，中國政府上個月突然決定取消近3年的封控、隔離和大規模檢測措施，讓醫院難以處理大量病患，藥店貨架上的藥品也被買光。

在有3000萬人口的重慶市，當局本週敦促症狀「輕微」的人照常上班。當地一家火葬場告訴法新社，他們已經沒有空間存放屍體。

一名匿名的工作人員說：「最近幾天收到的屍體數量比以前多了很多倍。」

他說：「我們很忙，不再有冷藏空間來存放屍體。」

「我們不確定（這是否與疫情有關），你需要問負責的領導。」

在南方大城廣州市，增城區的火葬場告訴法新社，他們每天要火化超過30具屍體。

廣州市另一家火葬場說，他們也「非常忙」。

一名工作人員說：「比往年忙3、4倍，我們每天要火化超過40具屍體，而以前只有10幾具。」

他們說：「整個廣州都是這樣。我們不斷接到電話。」他們強調「很難說」屍體的激增是否與疫情有關。

在中部城市保定，一個火葬場的員工告訴法新社：「我們當然很忙，現在哪個工作場所不忙？」

在首都北京，地方當局今天通報，只有5人死於COVID-19，比前一天的2人要多。

在北京的東郊火葬場外，法新社記者看到有10多輛車在等待進入，其中大部分是靈車或葬禮用車輛。

進入火葬場的時間明顯拖長，排在隊伍前面的司機告訴法新社，他已經等了幾個小時。

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