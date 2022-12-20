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因應民眾看診 中國多地核酸亭改為發熱診療站

中央社／ 台北20日電

中國宣布防疫新10條後，放棄大規模核酸檢測的防疫方式。為了因應疫情新情勢，多地的核酸檢測亭被改建為發熱診療站，便利民眾就醫。

中國在7日頒布防疫新10條後，改變了「動態清零」政策，核酸檢測需求因而大幅降低，接著各地感染者人數快速成長。

根據新京報、中國青年報等陸媒報導，為了因應民眾看診需求，江蘇蘇州市的姑蘇區將部分已經停用的核酸亭改成「發熱診療站」，民眾能看病、配藥，過程10分鐘左右能完成，提供「一站式」的就醫服務。

當地的彩香一村社區衛生服務中心發熱診療站在10日開診，中心主任薑玲玲表示，把核酸亭改成診療站後，可就近為轄區內有需求的居民及時提供幫助，針對症狀較嚴重的居民，將轉診至上級醫院。

薑玲玲認為，這種做法可緩解目前發熱門診大排長龍、三級醫院醫療資源擠兌的問題。同時，診療站還允許居民為家人「代看診」。當孩子發燒，藥店難以買到兒童退燒藥時，家屬可到診療站代其取藥。

「蘇州核酸採樣屋變身發熱診療站」在17日衝上新浪熱搜，這被認為可以解決染疫後「買藥難、就醫難」的問題。

根據報導，蘇州、無錫，安徽蕪湖與山東，深圳、杭州、長沙等均採取相關措施，即把核酸亭改為發熱診療站。

當中，山東省衛健委做出較明確的倡議規範，將核酸採樣亭改為發熱診療站。根據山東省衛健委官網發布「關於進一步優化醫療服務方便群眾就醫的通知」。

其中指出，山東省衛健委提倡核酸採樣點「一點多用」，各地可根據需要選擇具備2個以上採樣亭的核酸採樣點，將其中一個改造為「發熱診療站」，滿足民眾方便就近求醫的需求。

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