資源有限缺外援 中國農村醫療系統恐受疫情重擊

中國農村醫療系統恐受COVID-19疫情重擊。專家說，政策放寬得太快了，農村醫療資源來不及準備，也未能指望外援，未來幾個月尤其適逢春節，疫情可能全面擴散、醫療系統壓力加大。

武漢大學社會學院教授、中國鄉村治理研究中心研究員呂德文接受觀察者網訪問，在20日刊文中作出上述表示。

呂德文指出，農村疫情防控在過去3年的主要工作是「外防輸入、內防擴散」，在過去零星疫情中，上級醫院也能夠派人支援，基本上還應付得來；但是未來幾個月，尤其是春節期間，疫情可能會全面擴散。

他說，農村醫療體系資源有限，後續未能指望外援，病毒致病性變弱了，但是總有一定占比人群需要到醫院尋求醫療就診，農村可能面臨醫療體系被擊穿的風險。

中國國家衛健委發出「關於印發依託縣域醫共體提升農村地區新冠肺炎醫療保障能力工作方案的通知」，要求加強鄉鎮衛生院發燒門診設置，原則上發燒門診要24小時正常運行、開放。

呂德文認為，這份「通知」的前提建立在農村人口聚集度、病毒傳播速度慢、不會出現醫療擠兌的基礎上，這種情況鄉衛生院還可以應付得過來；但是現在政策發布得比較急，「我認為全面放開可以，但是得有序推進，把條件準備好」。

他說，從農村實際情況來看，醫療設施、資源還沒來得及準備，「新10條」推出得太快了。跨區域的核酸、落地檢等政策是農村防控最核心措施，如果有落地檢，就可以管控疫情輸入風險，「現在的情況，壓力肯定積壓到醫療系統了」。

「農村的主體是農民、農民工，他們是動態清零政策受益者」，呂德文說，他們要的是安全和經濟收入，不是抽象意義上的自由，大部分農村地區沒有出現過多病例，出現了也很快能清零，「所以，農民和農村地區對過去國家的政策方針接受度很高」。

呂德文指出，未來3個月全國都可能出現一個染疫高峰期，每個城市的時間節點不太一樣，農村在過年前後肯定會出現一波疫情；春節期間人員流動大，各方面都有利於疫情傳播。

他強調，未來無論關於防控宣傳還是用藥指導，農村需要發揮基層醫療體系的作用，醫療資源有限，在防控上不能像城市一樣，城市目前對隔離要求比較低，甚至有些不需要跟社區報備；但是農村不一樣，農村需要真正做好基層組織服務，因為農村的公共服務體系基礎較差。