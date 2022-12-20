陸殯儀館遺體堆滿地 官方仍稱新增染疫死零星

中國放寬防疫管制疫情大爆發，繼官方昨天首度通報北京新增2例本土染疫死亡後，今天北京再新增5例染疫死亡，於此同時，網傳各地殯儀館來不及火化遺體而堆滿地的影音有增無減。

連續2天中國衛健委通報新增COVID-19（2019冠狀殯讀疾病）死亡病例都位於北京。累計截至19日24時，中國染疫死共5242例。

雖然官方通報新增染疫死亡病例非常零星，但推特等社群網站廣傳，河南某地殯儀館堆著滿地等待火化的遺體，被嚇壞的網友說：「好恐怖喔！一間間、一排排的屍體，都要嘔吐了！」

值此中國疫情大爆發之際，更多疑似患者染疫而身體不支隨地倒的畫面在網路蔓延，當中包括疑似公安的男子，原本在看似審訊室的空間裡倚牆而站，突然無預警就倒地不起。

據香港明報18日報導，目前北京醫院停屍間爆滿，「一個格塞進兩具遺體」，有太平間地面堆放著30具屍體；部分殯儀館購入冷藏貨櫃，一櫃儲藏20至30具遺體；更指僅17日，北京染疫在家身亡「就有2700多人」。

目前各殯儀館24小時不停轉焚燒，如北京市較大型的八寶山、東郊等殯儀館，日均能火化300餘人，但目前仍積壓2000多具遺體，「一個禮拜都燒不完」。