疫情續燒 北京力推復工復產

當前，北京疫情處於高位運行態勢，感染者數量增加，這座城市正經受疫情衝擊影響。北京努力推進復工復產工作，保障民眾就醫用藥，統籌疫情防控和經濟社會發展。

中新社報導，北京統計部門日前發布的最新數據顯示，受嚴峻的疫情形勢加上需求減弱及國內外複雜環境影響，北京11月份經濟恢復總體放緩。面對複雜局面，北京發布優化疫情防控工作措施，並發布《北京市積極應對疫情影響助企紓困的若干措施》（簡稱新12條），從進一步降低企業經營成本、加大金融支持力度、穩定產業鏈供應鏈、加力穩就業保民生四方面著手，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

隨著感染者數量的增加，北京藥品供應處於緊平衡狀態。

連日來，北京藥企開足馬力加大具有退燒、鎮痛等功能藥品的生產力度。位於北京經濟技術開發區的悅康藥業，從12月10日起開啟滿負荷生產模式。在一座生產廠房內，智能化生產線將一盒盒藥品打包、裝箱，這裡每天約能生產7萬盒複方氨酚烷胺膠囊。

位於北京首都國際機場臨空經濟區內的北京韓美藥品有限公司積極採購原料加大生產能力。目前，工廠口服液全產線日產25萬瓶（盒），預計春節前布洛芬混懸液等能進一步加大產能。 在北京市昌平區，部分新冠病毒抗原檢測試劑生產企業一度出現用工荒。人力社保部門將用工缺口訊息推送至該區上百家勞務派遣企業和80餘家人力資源服務機構。兩天時間，企業補上了緊急性用工缺口。

為幫助藥企有序復工復產，北京藥監部門派駐工作人員全天候駐廠，並調研企業生產面臨的困難與需求，協助企業解決原材料短缺等問題，保障藥品以及抗原檢測試劑的市場供應，讓民眾買得著、用得上。

進入一年的最後一個月，北京各區全力推動企業復工復產、穩產達產，加速推進重大項目建設。

位於昌平區的北汽福田康明斯超級動力工廠生產廠房內，各部件生產廠房及組裝廠房正緊張有序地生產。目前，北汽福田在保證疫情防控穩定的情況下，及時調整工作安排，統籌生產、供應、銷售、庫存等工作，著力提高生產效率。

位於朝陽區的北京工人體育場改造復建項目施工一直未中斷，有幾種材料需從京外採購，隨著企業復產、物流暢通，如今所需材料都已進場。目前，項目整體進度完成逾95%，處於收尾及驗收前檢測階段。

北京各園區也圍繞企業生產要素，積極紓困解難助推入駐企業復工復產。位於海澱區的中關村科學城四季科創中心，從租金減免和租金延遲交付等方面為企業減輕經營壓力，著力保障產業鏈、供應鏈穩定，入駐企業已全部復工復產。