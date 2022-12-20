急轉放開引發疫情海嘯 中國向「陰性清零」衝刺？

（德國之聲中文網）中國國家衛健委稱，中國全境12月18日新增兩例新冠死亡病例，均為本土病例，在北京。這是中國政府12月3日公布2例死亡病例後，首次公布新增死亡病例。對此，中國網民紛紛表示數字不可信。有人寫道：「欺騙已成慣性」，「整天造謠」，「天天在這胡說八道的，你們覺得有意思嗎？騙誰呢？自娛自樂？」。一位天津網友質問道，「新增兩例？！火葬場通宵排隊燒，醫院都停不開了.....」

明報：12月17日北京染疫在家身亡 「就有2700多人」

據香港明報18日援引北京業內人士透露，目前醫院停屍間爆滿，各殯儀館24小時不停轉焚燒，如市內較大型的八寶山、東郊等殯儀館，日均能火化300餘人，但目前仍積壓有2000多具遺體。部分殯儀館購入冷藏貨櫃儲藏遺體；僅12月17日一天，北京染疫在家身亡「就有2700多人」，喪葬服務費坐地翻倍。

推特上網民上傳的視頻顯示，在八寶山殯儀館外，眾多殯儀館車輛在排隊等候。《華爾街日報》12月17日報導，該報上周五致電北京東郊殯儀館，接電話的工作人員說，「自從新冠開放以來我們一直是超負荷工作，現在是24小時工作，根本接不過來。」這名工作人員還說，平時他們的業務量，一天也就是30-40位逝者在他們這裡安排火化，這回一放開，每天都在200左右。

胡錫進提「感染海嘯」

對於官方通報的12月18日的新增確診人數，網民也表示不相信。比如在疫情尤為嚴重的北京，官方報告的18日新增確診僅314例。《環球時報》前總編胡錫進12月18日在微博上寫道，「周圍的親朋好友大部分也都染上了」，他的一位在朝陽區一家三級醫院工作的醫生朋友告訴他，「該院醫護人員已有一半以上中招，發熱門診全軍覆沒」，「他們醫院醫院發熱門診疫情前每日接待發熱病人七、八十人，流感季每天一百二三十人，峰值達到過180人。但是本月10日，該院發熱門診創下診療481人的歷史記錄。」在19日的微博中，胡錫進也承認說，「對這次放開封控遭遇的感染海嘯，首當其沖的城市肯定準備不足。「他也以積極的表述間接承認了藥品擠兌、發熱門診擠兌等問題：」今天的一則報導說，退燒藥的供應將在元旦之前得到緩解，我相信藥品擠兌的問題很快就會翻篇。至於緩解發熱門診擠兌，關鍵是穩定人心......」除了北京之外，石家莊、重慶、成都等大城市目前也正在經歷疫情海嘯。

急轉彎下誕生的新十條已經失敗

從一開始，習近平就將自己同「清零」的成功聯繫在一起，並將其作為中國威權制度優越性的證明。直到11月27日，習近平的親信、當時的重慶市委書記陳敏爾還信誓旦旦地表示要「堅決打好打贏疫情殲滅戰」。但就在10天後，為了應付各地已經出現的一連串的新冠暴發、經濟和財政上的困境以及11月底民間爆發的罕見的政治抗議，中國突然出現政策大轉彎和急轉彎，於12月7日公布了所謂優化抗疫新十條，從實際上終結了實行了三年的動態清零政策。而且，由於未做好必要的準備，新十條中的一些條款根本無法執行。比如第二條規定，「除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼」。但從實際操作來看，由於各地迅速關閉了絕大多數核酸檢測點，家長和學校很快都發現，這一條根本無法做到。尤其在大城市，托幼機構、學校立即成為集中感染的場所，相應的是，第十條中關於「沒有疫情的學校要開展正常的線下教學活動」，「有疫情的學校要精準劃定風險區域，風險區域外仍要保證正常的教學、生活等秩序」的規定很快也成為一紙空文。因感染人數大幅增長，許多省市中小學、幼兒園紛紛提前通知放寒假。

新十條中第三條稱「具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離」。由於各地方艙的條件一直廣為詬病，感染者中絕大多數都選擇居家隔離，往往造成一人陽全家陽的情況。

新十條中的第五條「保障群眾基本購藥需求」，「不得限制群眾線上線下購買退熱、止咳、抗病毒、治感冒等非處方藥物」也是紙上談兵。新冠疫情三年前爆發以來，中國規定藥店不允許售賣治療上呼吸道不適、感冒、發燒等症狀的相關藥品。此一規定據稱是為防止有人感染新冠後自行治療而不報告，因此，許多家庭都缺少這樣的藥品。新十條出台後疫情升溫，各地都出現退燒藥、感冒藥搶購潮、哄抬價格、缺貨的情況比比皆是。很多人只能向朋友求助。中國的經濟觀察網12月11日報導，「北京朝陽、東城、西城等區多家醫院的發熱門診前大排長隊。在朝陽醫院，有市民反饋其排隊時間已超五小時。多位抗原陽性市民稱：主要因所在社區及周邊藥店買不到退燒藥，只好前來發熱門診尋藥。不僅僅是北京，廣州、武漢等地也不同程度出現了感冒類藥物短缺。」

除了藥品擠兌外，上述報導也從一個側面反映出感染者並沒有自行隔離的問題。抗原陽性，說明感染者具有傳染性。他們在社會面的活動無疑給感染潮推波助瀾。而由於抗原測試盒的缺乏，還有許多人雖然出現發熱等症狀，也沒有辦法進行抗原測試，無法確認自己是否感染新冠以及是否處於傳染期。有的人帶病堅持工作，繼續將病毒傳給其他人。

新十條雖然提出「加快推進老年人新冠病毒疫苗接種。各地要堅持應接盡接原則，聚焦提高60-79歲人群接種率、加快提升80歲及以上人群接種率，作出專項安排」，但這一計劃遠遠跟不上疫情發展的速度。截至12月初，中國仍有近六成80歲以上老年人未打新冠加強針。打過加強針的人群，接種時間很多也過去了大半年，甚至一年。目前，北京等地剛於12月16日在幾個區啟動新冠疫苗第二劑次加強針接種，很多地方尚未開始第二劑次加強針接種。如何保護老年人口成為此番疫情海嘯中最大的問題。農村地區缺醫少藥的情況更為嚴重。中國國家衛健委2022年12月9日公布的數據稱，全國重症醫學床位總數為13.81萬張，「重症醫學床位接近每十萬人十張的水平」。然而，重症醫學床位的城鄉分布非常不平衡。農村地區醫療條件仍然落後。隨著春節臨近，三年來最大的一波返鄉潮即將出現，中國農村地區醫療系統面臨前所未有的壓力。

法新社在報導中說，中國老人院現在也面臨巨大壓力，各地絕大多數養老院進行封閉式管理。北京一家私營養老院的經理說，隨著社會重新開放，老年護理機構現在只能靠自己了。但是，在物流方面現在卻遇到問題。北京的物流運送網絡因送貨人員的感染而受到影響，想要完全避免病毒也幾乎不可能，因為「快遞員和送貨員幾乎都是陽性。即使你消毒或扔掉所有的外包裝，也不可能對所有送進來的食物噴灑消毒劑。」

從「被動破防」到衝刺「陰性清零」

世衛組織突發衛生事件規劃主任邁克‧瑞安認為，其實早在中國政府放棄嚴格的「新冠清零」政策之前，新冠病毒就已經在中國「密集」傳播了。

而陡然放棄清零政策後，缺乏過渡性的防疫措施更進一步導致已經被動破防的局面更為嚴峻，讓本來就處於新冠病毒蔓延中北京等大城市出現疫情海嘯，與世界許多地方逐步放開防控出現的情況不同。

前環球時報總編胡錫進在微博中試圖為國家的政策辯護。他說，「在突如其來的感染海嘯中，大家彼此幫助，補政府準備之不足，這不是應該的嗎？希望政府準備得更好，這是正當的要求，但至於罵得撕心裂肺，怒斥政府『置人民死活於不顧』嗎？」

《紐約時報》在題為《從「清零」到感染激增：中國防疫大逆轉背後的混亂與壓力》一文中寫道，「習近平將他之前在大流行病上的成功與『西方的混亂』進行了對比，並以此證明他對崛起中國的宏大敘事：有序、安全、有遠見。但他沒有計劃從『清零』中有步驟地撤退，卻讓三年被事無鉅細管理起來的困惑民眾去見機行事。「該報援引康奈爾大學副教授萬家瑞說：「這種快速反轉部分反映了一人專權的程度。但同時也反映了官員試圖取悅那個人的程度，並試圖朝著他們以為他要去的地方奔跑--實際上是衝刺。」

中國疾病預防控制中心原副主任、國家新冠病毒肺炎聯防聯控機制專家組成員馮子健12月6日在以「如何理性面對奧密克戎」為主題的網絡論壇上表示：「當第一波大規模衝擊達到最高峰時，我們人群中的感染率可能達到60%左右，最終我們可能80%-90%的人都會經歷感染。」美國西東大學（Seton Hall University）外交與國際關係學院全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠12月4日在紐約時報刊文預測，「如果四分之一的中國人口在政府放鬆警惕後頭六個月內感染，最終可能有3.63億人感染，約62萬人死亡。」

對於中國的病例何時達到峰值，專家們有不同的預測。美國健康指標與評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）的最新預測稱，中國的病例將在明年4月1日左右達到峰值，屆時大約三分之一的中國人口將被感染，死亡人數將達到32.2萬人。

儘管疫情形勢如此嚴峻，中國官媒報導仍然繼續為政府歌功頌德。12月18日，中國各大媒體的頭條之一就是題為「這三年，感謝國家把咱護的這麼好」的小視頻。至於中國真實的新冠死亡人數和感染人數，人們完全無從知曉。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】