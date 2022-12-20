澳門拚經濟 防疫再鬆綁

澳門政府宣布，今（20）日起取消有關中國大陸疫情風險區的規定，也就是從大陸到澳門人士都不用隔離，只需持核酸和抗原檢測陰性就可入境。同時，澳門還放寬從香港、台灣以及所有入境旅客從「5+3」變成「0+5」外加入境後連續三天要做PCR。

澳門在本月6日起已優化由大陸入境澳門的防疫措施，由大陸低風險區和常態化疫情防控區來澳返澳人士均不必接受集中隔離，但由高風險區入澳人士仍需要接受「五天集中隔離＋三天居家隔離措施」醫學觀察。從20日開始的最新防疫舉措，實際上就是取消對大陸「高風險地區」入澳防疫限制。

澳門在17日也開始放寬從香港、台灣及海外入境澳門的政策，從五天集中隔離加三天居家隔離，改為五天居家隔離加三天離境限制，稱為「優化5+3」，並放寬入境前須持有72小時PCR陰性證明（此前為48小時）。

疫情極大衝擊澳門經濟，尤其博彩業嚴重依賴中國大陸遊客。為推動疫後旅遊經濟的復甦，澳門日前推出面向廣東、浙江、江蘇、福建和上海「四省一市」旅行團的補助計畫。

統計顯示，入境澳門遊客從疫情前2019年的3,940萬人次減少到2021年的770萬人次；博彩業營收從疫情前2019年的2,933億澳門元降到2021年的875億澳門元，今年前11月更僅有387億澳門元。

實際上，大陸各地爭相放寬防疫限制後，就不斷傳出染疫人數暴增。不過，根據大陸國家衛健委18日公布數據，單日新增確診病例僅1,995例，新增死亡病例2例。官方態度可見，當前除了淡化染疫，還不斷強調要穩經濟增長。

其中，中共中央財經委員會近日指出，為應對短期內感染數量增多造成的衝擊擾動，當前關鍵是做好三件事：一是更好保障群眾的就醫用藥，不出現大範圍的醫療資源擠兌；二是保障產業穩定運行，產業鏈供應鏈關鍵環節不能中斷；三是要做好藥品、重要民生商品的保供穩價，不能出現斷供。