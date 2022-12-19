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北京市應對搶藥潮 加快海外採購接受多省馳援

中央社／ 台北19日電
中國民眾在疫情防控鬆綁後出現搶藥情況，北京市當局今天表示，目前已得到其他省分相關馳援，並加快海外採購和自行生產。圖／法新社
中國民眾在疫情防控鬆綁後出現搶藥情況，北京市當局今天表示，目前已得到其他省分相關馳援，並加快海外採購和自行生產。圖／法新社

中國民眾在疫情防控鬆綁後出現搶藥情況，北京市當局今天表示，目前已得到其他省分相關馳援，並加快海外採購和自行生產。官方坦言，民眾就醫用藥需求保障整體仍處在緊平衡狀態。

央視新聞報導，北京市下午舉行的疫情防控新聞發布會上，北京市藥品監督管理局副局長王厚廷說明，當前投放市場的疫情防治藥品主要來源有5個方面。

一是由工信部調撥以及其他省分的援助。藥品短缺情況出現以來，北京已經得到山東、河北、上海、江蘇、山西、黑龍江、新疆等省區市的支持並收到了藥品生產企業的貨源。

二是組織海外採購。北京市醫藥物資保障專班組織企業加快全球採購，組織電商平台通過跨境電商銷售醫藥產品的方式，採購進口藥，緩解國內藥品短缺壓力。

三是本市企業釋放最大產能。全市13家醫藥企業可生產20餘種相關藥品，目前開足馬力生產，18日的日產量較前日提升3倍。在國家醫保局的支持下，已將6個品種納入臨時的醫保目錄。4家COVID-19抗原檢測試劑生產企業日產量提高至800萬人份。

四是各區積極拓展貨源開展自採。五是大型藥品批發企業多方採購、增加貨源。國藥、華潤、九州通、上海的愛心偉業、科園信海、美康永正等藥品批發企業發揮了購銷主渠道作用。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前北京市疫情快速發展，發燒感染者數量持續高位增加，對全市藥品供應保障、醫療救治資源帶來的壓力持續加大。經過一段時間來的緊張調度，「群眾就醫用藥需求保障整體仍處在緊平衡狀態，但已出現趨穩向好的明顯態勢」。

新冠肺炎 北京 電商 發燒

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