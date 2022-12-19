疫情打亂城市活力 上海地鐵單日客運量大減

上海市地鐵單日客運量大減，在COVID-19疫情衝擊下，外出人流明顯減少，民眾外出意願偏低反映在地鐵搭乘人次數字上。

上海申通地鐵集團有限公司運營管理中心統計資料顯示，上海市地鐵12月份週六、週日等例假日平均單日客運量為423.3萬人次，相較11月份統計為577.3萬人次，大減154萬人次。

12月份平日平均單日客運量為932.3萬人次，相較11月份統計1028.6萬人次，驟減96.3萬人次。11月平日單日客運量多在1千萬人次以上；12月則多未達1千萬人次。

週六、週日等例假日地鐵搭乘人次遠低於平日搭乘人次，顯示民眾在工作、公務等必要需求外，例假日非必要不外出。

記者彙整資料發現，國務院聯防聯控機制在12月7日拋出優化防疫新10條後，上海市地鐵單日客運量下滑愈趨明顯，15日僅有779萬人次、16日再降為688.8萬人次。

12月18日為週日，上海市地鐵單日客運量卻僅有243.7萬人，相較11日，大減271萬人次，創下目前12月最低單日客運量數字。

一名搭乘地鐵通勤在滬工作人士告訴中央社，地鐵搭乘人數明顯減少，平日上、下班尖峰時間都還可見空的座位，一方面可能是天氣冷，推估最大的原因仍是疫情，民眾出於健康考量，對於外出「能免則免」。

他說，很多人以為防疫放寬、取消封控就可以帶回消費動力，實際情況卻恰好相反，過去由於每個人皆被要求頻繁地作核酸檢測，對於身邊的人的健康情況反而放心，現在則是處處是風險、非必要不外出，朋友圈有不少人都「陽」了。