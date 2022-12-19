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搶藥潮未退燒…普拿疼遭掃貨大缺 王必勝籲：勿大量轉寄國外

中國若干藥企擱置生產線退燒藥缺 元旦前可舒緩

中央社／ 台北19日電

中國放寬防疫管制後疫情大爆發導致搶藥潮與買藥難，尤其是退燒藥更是稀缺，藥商指出，一方面是原料供應短少，再者部分藥企的產線之前被擱置，不過這波藥荒預計元旦前可緩解。

中國媒體證券時報18日報導，中國生產解熱鎮痛類藥物布洛芬（Ibuprofen）已逾半世紀，產業鏈技術成熟，更是全球最大的布洛芬生產和出口國，佔全世界產量的1/3。

但為何如今市場上還一盒難求？一家生產布洛芬藥商說，因之前布洛芬需求不大，相關產能被擱置，如今需求驟增，生產線才剛啟動，只要原料充足很快就能滿足市場需求，預計12月中下旬即可全面鋪貨。

除了啟動生產線，藥企更加緊趕工，並開啟3班制做到24小時停人不停機。

中國鬆綁防疫後，染疫人數暴增，民眾搶購囤積退燒藥自保。除了拜託國外親友幫忙搶藥，導致港澳、澳洲多地缺藥，就連平台網路商店開出比國外產地價格貴9倍的退燒藥，也被掃光。

城鎮供藥尚且吃緊，偏鄉農村更是染疫人數大增，但患者卻買不到藥，基層醫療機構因為相關物資都沒了也束手無策。留守農村的獨居老人染疫後，因為沒有藥物，打電話向外地子女求助。

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