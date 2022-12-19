澳門鬆綁防疫 入境持陰性證明放寬至72小時
澳門放寬防疫規定，自明天起對入境者持有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）核酸檢測陰性證明時間自48小時調整為72小時。
據香港網路媒體01報導，澳門政府今天公布放寬入境限制，自20日凌晨零時起，所有赴澳門人士的核酸檢測要求，會由原本持有48小時內陰性證明，調整為72小時內的證明，其他防疫措施要求不變。
包括自中國大陸（除廣東省珠海市外）直接赴澳，或由香港、台灣及外國赴澳人士，於登機、登船或登車時，都調整為持有72小時內核酸檢測陰性證明。
澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，另自20日零時起，取消有關中國大陸風險區的規定。
澳門上週曾公布，自17日起取消台灣等地入境者的集中隔離醫學觀察規定，改為居家隔離醫學觀察。
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