患者激增醫護輕症不下火線 中國疫情未到最嚴峻

中國政府放寬防疫導致病患大量湧入醫院造成醫護感染而出現人力荒，有醫院號召無症狀及輕症醫護人員上工，傳出急診和發燒門診「輕傷不下火線」，醫院系統坦言，疫情最嚴峻時刻未到。

陸媒澎湃新聞今天報導，中國全國多家醫院近日相繼報告人力嚴重不足，除了呼籲「行政職能部門人員奔赴臨床一線」，還有醫院號召醫護「無症狀感染者和輕症要堅持工作」，讓症狀較重的員工休息及治療。

中國多家醫院不約而同在16日對外說明現況，其中吉林大學第一醫院發文稱，隨著COVID-19疫情快速發展，醫院短期內面臨著巨大壓力，一方面民眾對醫療資源的需求有增無減，另一方面醫護人員感染人數持續增加，各個科室「減員嚴重」。

尤其是急診和發熱門診，連日來始終處於高負荷運轉狀態，多名醫護人員「輕傷不下火線」，奮力堅守，「但是必須清醒地認識到，真正的就診高峰還沒有到來」。

河北衡水市第四人民醫院表示，當前疫情尚未結束，未來一至兩個月乃至更長一段時間，將會是國內醫療機構和醫護人員的艱難時刻。

特別是「防疫二十條」和「防疫新十條」實施以來，陽性患者大量湧入醫院，醫護人員感染人數增加，同時醫院還得做好陽性病區建設、重症救治提升、擴大發熱門診等棘手工作，以及日常醫療救助工作，人力問題愈顯嚴重。

另湖北公安縣人民醫院提到，在發熱門診，醫護人員頂著極大的感染風險，承受著巨大的診療壓力，染疫的醫護有的康復後立即返崗，有些沒有完全康復就第一時間返崗，還有人則是輕傷不下火線，一直堅守在崗位上。

報導指，患者激增再加上醫護感染減員，中國當前醫療系統正遭遇嚴峻挑戰。

針對醫院以感性方式表示鼓勵醫護奮力堅守上班，一些中國網友則在社群媒體留言，「其實是醫院對請假醫護要扣工資」，「醫院2年沒有年終獎金，今年還3次扣工資，政府撥的錢都不知去哪裡了，基層沒人敢講話」。