中國疫情飆升 民眾不信任疫苗北京頭疼

中國放寬防疫政策後確診人數飆升，在獵人頭公司工作的甘蒂絲知道，席捲北京等地的病毒很快就會侵襲家鄉深圳，但她擔心疫苗潛在副作用更甚染疫，因此拒打加強針。

綜合路透社等外電報導，28歲的甘蒂絲（Candice）去年施打兩劑北京科興（Sinovac）生產的CoronaVac疫苗，盼能使旅行較不易受阻，然而在聽聞朋友打完疫苗影響健康的遭遇，加上社群媒體流傳類似警示後，她開始對COVID-19疫苗抱持懷疑態度。

只願提供英文名字的甘蒂絲說：「我不信任疫苗。」她說已拒絕參與社區最近籌辦的疫苗接種。

學界表示，有部分中國民眾仍對是否施打COVID-19疫苗猶豫不決，讓北京相當頭疼，因為當局正試圖說服更多人在解除嚴格防疫限制、疫情飆升的情況下，提高疫苗施打來對抗病毒。

官方數據顯示，中國的疫苗接種率在90%以上，然而成年人口僅57.9%有打加強針，80歲以上年長者更只有42.3%；專家警告，倘若中國解除封控和大規模篩檢等限制措施，恐將有超過150萬人染疫病歿。

香港浸會大學（HKBU）助理教授曾姿穎說：「這在中國是個非常特殊的情況，因為很長一段時間以來，大家都感到很安全。」

「人們必須了解疫苗的風險和好處，香港市民和老年人也需要時間明白這一點。」

當局沒有強制接種疫苗，因為有跡象顯示，任何這類舉措將引起公眾反彈。中國上週表示，將開始替高風險人群和60歲以上者施打第2劑加強針（俗稱的第4劑）。

目前中國民眾無法接種國外研發的COVID-19疫苗，只能依賴國藥集團、科興和其他的國產疫苗，科興與國藥主要為滅活疫苗，但中國國產疫苗裡也有次單位及腺病毒載體疫苗。中國沃森生技（Walvax）研發的國產mRNA疫苗尚未獲國內核准，反而已獲印尼核准使用；醫界認為這些疫苗安全無虞。

深圳一名雷姓醫生表示，儘管中國醫界整體不懷疑國產疫苗的安全性，但與外國製mRNA疫苗相比，總覺效果略遜。

11月下旬，中國社群平台微博也出現許多討論疫苗後遺症的貼文，聲稱在注射國產疫苗後出現腫塊和落髮等現象。

雷姓醫生說：「至少有一半醫生和受過教育的人希望接種外國mRNA疫苗，拒打國產疫苗。一段時間後，人們失去希望，他們有點像是不得不施打國產疫苗，只能被迫接受。有些醫生跟我說，反正打了也沒用，為什麼要浪費錢。」

雷姓醫生說，她有很多朋友都想前往澳門接種外國mRNA疫苗。

一些赴澳門的旅客表示，最近幾週接種疫苗的需求激增，線上預約平台顯示1月21日前已無法預約。

法新社報導，WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩

（Michael Ryan）14日在與聯合國記者協會（UNCA）舉行的記者會時指出，來自香港等地的數據表明，中國國產滅活疫苗若打到第3劑時效果顯著，「但一定得打第3劑才行」。