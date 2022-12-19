中國疫情大爆發後 官方首通報新增兩起染疫死

中國自放寬防疫管制後疫情大爆發，今天首度通報染疫死病例，僅2例，但各地火葬場來不及火化染疫死患者，甚至停屍間放不下遺體擺醫院走廊的影音，早已網路廣傳。

北京當局自7日發布優化新10條後，中國衛健委上午首度通報新增兩個因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）致死的北京本土病例，截至18日24時，累計中國死亡病例共5237例。

而記者查詢北京衛健委網站，發現北京市的疫情通報自12日起不再更新已一週，也無從得知這兩個新增染疫死病例的官方說法。

不過近來各地火葬場超荷大排長龍，還有醫院停屍間放不下只能暫時把遺體擺在走廊的畫面，早已於推特等社群網站到處流傳，若網傳影音屬實，新增死亡病例根本不只2例，但官方從未出面闢謠或澄清。

此外，光是中國媒體近期曝光的染疫死病例至少已3例，分別是前瀋陽金德隊球員王若吉因染疫導致基礎性疾病（糖尿病）惡化辭世，年僅37歲。

另據財新網報導，2名中國資深媒體人，前「人民日報」記者楊良化及前「中國青年報」副總編輯周志春近日也因染疫身故。

周志春因核酸檢測呈陽性，6日北京醫院醫護人員上門再次檢測，社區7日晚通知覆核陽性需隔離。當晚醫用監測手錶顯示，他的心臟於8日1時23分驟停，醫生診斷是「心源性猝死」。他生前曾罹患喉癌經手術後痊癒。

楊良化20年前曾罹患鼻咽癌，留下水與食物常不慎入肺的後遺症，北京這波疫情來勢洶洶，他10日開始發高燒，經檢測呈陽性，肺部因細菌感染病情加重，在朝陽醫院加護病房搶救2天後，於15日晚間逝世，享年74歲。

針對這兩位媒體人的身故，美國之音（VOA）報導，這是中國政府在無預警、無準備、無計畫的情況下放棄清零政策的死亡案例。

而此前中國通報的死亡病例，都附帶染疫者具有基礎疾病病史的說明。

像是今年4月18日上海首次通報，自3月間封城以來的新增3例死亡病例，分別為89歲和91歲的女性，以及一名91歲的男性，都是心臟病、糖尿病和高血壓等慢性病的病患。

針對衛健委通報的死亡病例非常零星且失真，向來替當局辯護不遺餘力的環球時報前總編輯胡錫進也看不下去，日前發文指出：「迄今死亡病例非常少，這可信嗎？現在各地核酸量銳減，許多感染者已經統計不上來了，衛健委報的每日新增感染數字顯然嚴重失真」。

他說，絕大多數重症都會去醫院，死亡病例更是會發生在醫院，都可以統計上來。如果漏掉上報死亡病例，已經屬於惡意瞞報，責任很重，這樣的瞞報未必是各地官員敢冒風險去做。

胡錫進表示，北京市的疫情已經非常嚴重，北京市的人口與台灣相若，或者是英國的1/3，照北京市現在感染人數的量級，在世界其他地方早就每天都出幾個、十幾個，甚至幾十個死亡病例了。

他說：「北京市迄今的低死亡病例，在時間節奏上就是有些不尋常。」