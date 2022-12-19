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中國核酸造假民怨高 發布兵役登記民眾嗆要真相

中央社／ 台北19日電
市民正在上海中醫藥大學附屬龍華醫院發熱門診外進行抗原檢測。 中新社
市民正在上海中醫藥大學附屬龍華醫院發熱門診外進行抗原檢測。 中新社

中共過去藉核酸檢測及封控與隔離執行貫徹清零，卻爆發高達250家檢測機構造假醜聞，引爆民怨沸騰，近期各地政府發出2023上半年兵役登記通知，大批網友留言指報效國家前請先嚴查真相。

美國「自由亞洲電台」16日報導，中國嚴苛的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫手段，以及多地核酸公司被揭發造假，包括將陰性誤認為陽性感染者等事件，激起民間強烈不滿。

近日中國各地政府網、全國徵兵網以及相應的社交帳號發出徵兵通知，宣布兵役登記工作將陸續展開，年滿18歲的男性公民無論參軍與否均須登記，未登記者將歸類為拒絕、逃避兵役，將影響升學及就業。

但在相關消息下方卻湧進大批網友留言，大家有志一同發出「請嚴查張珊珊」字句；網友「小魚」寫道「家有一兒，聽從祖國召喚，請嚴查張珊珊，嚴查孩子失蹤案」。另網友「木然回首0601」留言，「嚴查張珊珊，熱度不會消失，網友需要真相」。

另外在中國社交平台抖音，網民對徵兵的評論留言區也同樣負面。網民要求嚴查發國難財的人，嚴查失蹤人口，嚴查人販子。網友「馬帥」留言「登記保護國家可以，但是請國家把好多事件解決好再說」。

山東青島評論人士約翰接受自由亞洲電台訪問時表示，出現上述現象主要有2個原因，一是被蘭州市衛健委點名的「核子華曦」實驗室涉及核酸檢測醜聞，官方至今未回應民眾促查事件的訴求。

其次是民眾藉由徵兵或是國家的其他號召，繼續宣洩不滿情緒，也是對國內強大的核酸檢測、對腐敗行為不滿累積非常大。實際上，不僅僅針對張珊珊一個人，也是對官方不滿。

江蘇宜興時事評論人士張建平則表示，老百姓對徵兵有些反感，這種情緒是由整個社會氛圍造成的。而現在這種政治宣傳原來都能接受，但現在老百姓都不接受了。作為一個國家要對國民有一個基本待遇，老百姓的一些訴求應得到回應，老百姓才會讓子女去報效國家。

先前中國執行清零但疫情加劇，高達250家的中國核酸檢測機構被披露造假，屢見陽性確診者被通報陰性，其中蘭州一家檢測機構的監事張珊珊，在各地登記35個核酸檢測機構，而且「哪裡有她的公司，哪裡就爆發疫情」。

中國網友梳理張珊珊登記的機構開張與疫情爆發的關聯，像是「在山西10月份成立，之後11月份山西就淪陷了」、「合肥9月份註冊的，10月份就大爆發了」、「在寧夏25號才註冊，21號就開始給檢測核酸了，疫情開始這幾年，寧夏從來沒有淪陷過，但是最近全區全面爆發」。

核酸造假民怨沸騰，當時網友們留言要求「好好查一下這個檢測機構吧，不要再作孽了」、「如果核酸和方艙變成了一門生意，疫情就永遠不會結束。」

核子華曦蘭州實驗室被通報，實控人今年新成立16家核酸檢測機構。（微博照片）
核子華曦蘭州實驗室被通報，實控人今年新成立16家核酸檢測機構。（微博照片）
「核子華曦」在多地有公司，部分近三個月內成立。(取材自北京青年報)
「核子華曦」在多地有公司，部分近三個月內成立。(取材自北京青年報)

新冠肺炎

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