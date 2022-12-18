江西山東浙江 嚴陣以待

疫情席捲大陸各地，北上廣陸續進入這一輪疫情的「震中」，下一個重災區會有誰？包括江西、山東、浙江多地成立應急工作，應對疫情高峰。

江西省新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，專家研判，江西疫情高峰將在今年12月底、明年1月初到來，春節前後達到最高峰。

江西省進入應急狀態，成立醫療救治工作專班，建立疫情監測預警和趨勢仿真系統，及時預判疫情傳播情景。

山東省新型冠狀病毒肺炎疫情處置工作指揮部醫療救治專家組組長董亮預估，山東第一波高峰期會比其他地區略微延期。預計在明年1月。而城市比農村人口密集，農村的疫情高峰期會相對晚一些。

浙江也嚴陣以待，杭州預估第一個疫情高峰極有可能會在明年1月中下旬到來。溫州市則預測，第一波疫情高峰極有可能會在明年1月中下旬到來。

隨著第一波疫情步步逼近，多地當務之急是建立各種醫療資源，包括增招醫護人力，全力穩住保障接診抗疫能力。