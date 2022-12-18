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陸疫情拉警報 一峰三波

經濟日報／ 記者戴瑞芬／綜合報導

大陸疫情海嘯一波又一波，繼北京疫情大爆發後，上海也拉警報。上海市教委緊急發布中小學改線上教學；耶誕跨年前，上海迪士尼再度封閉景點。大陸防疫專家吳尊友研判，今冬疫情形勢將是「 一峰三波」，首波從12月中旬爆發，最後一波延續到明年3月中旬，預測大陸今冬新冠感染率約10-30%，病死率約0.09-0.16%，換算今冬大陸染疫死亡最高約67.2萬人。

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友昨（17）日在上海出席《財經》年會，研判疫情形勢時指出，今冬疫情可概括為「一峰三波」。這次疫情傳播高峰第一波預估在12月中旬爆發，到明年1月中旬，以城市為主。第二波是春節期間，從1月下旬到2月中旬，主要是春節人流造成疫情上升。第三波是春節後返崗返工，將從2月下旬到3月中旬。

吳尊友指出，若「新十條」提前到今年1月3日實施，按全球染疫模型推算死亡人數，預估大陸會造成約25萬人死亡；按美國模型推算，會有103.8萬人死亡；按香港模型推算，將多死約200多萬人；以台灣模型推算，將多死約86.6萬人。也就是「新十條」提前到今年初實施，大陸將會多死亡86.6萬至103.9萬人。因此，吳尊友認為此時推出「新十條」在時機上最合適。

新十條上路逾一周，大陸各地疫情席捲，吳尊友預測，今冬新冠感染率約10%到30%，病死率約0.09%到0.16%。照大陸14億人口估算，今年冬季大陸因染疫死亡人數最低12.6萬人（14億人口×10%感染率×0.09%病死率），最高將達67.2萬人（14億人口×30%感染×0.16%病死率）。

吳尊友是到目前大陸為數不多的始終堅持客觀立場表達的專家。針對上海疫情也開始拉警報，吳尊友特別針對今年春天上海疫情，在封城80天有60萬上海市民感染，而疫情超額死亡462人，整個疫情超額死亡367.6%，其中80歲以上475%。吳尊友強調，須防止疫情海嘯式爆發，減少病死率，因病死率與疫情規模息息相關。

上海疫情開始緊繃，上海市教委昨日緊急發布，上海全市中小學校自12月19日起，除初三、高三年級外，全部調整為線上教學。

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