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中國疫情嚴重 杭州發燒求診倍增9成陽性

中央社／ 台北17日電

中國當前COVID-19疫情究竟有多嚴重，官方數據早已失真下，據陸媒報導，本週以來，浙江杭州市各醫院發燒門診的就診患者呈倍數增長，而且多達9成陽性；核酸檢測量與快篩購買量都暴增。

杭州常住人口逾1200萬人，據浙江省衛健委今天通報，全省醫療機構報告新增本土確診病例僅52例（不含無症狀感染者），其中杭州占43例。這樣的數據已明顯失真。

據錢江晚報報導，浙江醫院三墩院區發燒門診16日的就診患者超過600人，這個數據已經超過前一天。

「從週一到現在，就診人數幾乎是翻倍上來。」浙江醫院感染病科主任王洪說。

浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院兩個院區的發燒門診日就診量也超過千人。

這只是其中兩家醫院的現況，杭州有發燒門診的醫院41家，還有190家基層診療機構有發燒診室。

王洪表示，一般發燒的陽性患者，會開一些退燒藥，然後建議居家隔離。他認為，多數發燒患者沒有必要就診；如果家中有常備藥物，可以先在家服用藥物，自行觀察。

但王洪也理解很多患者的心態，「知道自己陽了，肯定害怕，想到大醫院來。」

報導指出，杭州多家醫院的醫生都表示，發燒門診中，90%的患者都是陽性。這也意味著，到發燒門診就診的風險很高。

據報導，湧到醫院發燒門診的患者中，還有一些是因為發燒後，沒有退燒藥，前來配藥的。中國掀起搶藥潮以來，許多真正有需要的患者買不到藥。

即使在杭州的大醫院，鎮痛發燒類藥物也告吃緊。浙江省人民醫院醫務部副主任黃海軍說，他們只為真正發燒的患者開具解熱鎮痛藥，不發燒的患者，目前是不能開這類藥物的。

據報導，有杭州醫生曾在朋友圈發文，表示所在醫院的退燒藥物被「開斷貨」。

許多患者透過網路醫院線上問診，要求開退燒藥後，也被告知：「開不出退燒藥。」

杭州醫院發燒門診患者倍增，核酸檢測量也暴增。

報導指出，邵逸夫醫院核酸檢測點16日上午排隊人龍有100多公尺長，而且還不斷地增加。

「我們目前每天核酸檢測量1萬多份，日常最高檢測承載量是8000份，已經超負荷了。」浙大邵逸夫醫院醫務科科長戴勝表示。

浙江省人民醫院也是如此。「我們每天的核酸採樣量大概5000多份，受制於實驗室空間範圍，我們本來檢測通量就不大，檢驗中心現在已經是超負荷運轉。」浙江省人民醫院檢驗中心主任助理何方說。

目前杭州已正式上線「杭抗原」App，市民可透過自我抗原檢測（快篩）並上傳結果，健康碼首頁將根據核酸或者抗原檢測結果綜合判定檢測陰性的時間。

由於抗原試劑也遭民眾瘋搶，杭州當局統一調度下，西湖區內連鎖企業陸續開始上架銷售抗原試劑，目前每人限購5份。

以古墩路的一家藥店為例，16日下午2時，藥房門口就排起長龍，附近居民冒雨排隊購買。工作人員表示，最近幾天來諮詢購買抗原試劑的居民很多，剛剛上架了6000份，半天就賣掉3000份。

新冠肺炎

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