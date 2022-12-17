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吳尊友：若提前1年鬆綁 中國2022恐近百萬人死亡

中央社／ 北京17日電

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友今天表示，假設優化防疫新10條提前到今年初實施，今年全年中國會新增86.6萬至103.9萬人死亡。

這是中國官方專家首度針對COVID-19的Omicron變種病毒疫情的可能死亡人數，作出公開評估。

財經週刊今天舉行年會，吳尊友在回答「新10條」為什麼要等3年才推出的問題時，作上述表示。

吳尊友表示，新10條措施推出的時間，是3年來每週報告死亡人數最低的時點，而且也是疫情3年歷史上連續幾週每週報告病例死亡數低於1萬的時點。假設新10條提前到今年初實施，全年中國會新增86.6萬至103.9萬人死亡。

他指出，根據疫情3年來的變化來看，中國COVID-19重症、危重症比例從2020年的16.47%，下降到2021年的3.32%，到今年12月5日僅有0.18%，也就是說，重症、危重症的比例逐年下降，病死率也是在逐漸下降。

針對今冬的疫情，吳尊友認為，可概括為「一峰三波」，從12月中旬到2023年1月中旬將是第1波疫情，以城市為主，慢慢會上升起來。第2波是1月下旬到2月中旬，由於春節前的人員流動造成的第二波疫情上升。

他說，第3波是2月下旬到3月中旬，春節後返崗返工。這3波疫情構成了今冬的新冠流行峰，持續大概3個月。估計今冬疫情感染率在10%至30%。

至於防疫放開後出現醫療資源的擠兌，吳尊友聲稱，疫情來得太快、太兇猛，短時間內出現了大量感染者，但藥品跟進方面「總體來說還是可以的」。

他說，感染以後主要以休息為主。藥品只是輔助作用，千萬不要跟風拚命買。如果病情加重，才需要及時就醫。

新冠肺炎

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