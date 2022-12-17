快訊

最新預防接種受害救濟出爐 打AZ、莫德納2案皆獲30萬

30多歲男染疫2個多月後家中昏迷亡 疑重複感染喪命

陪伴紙箱男孩到大一 麵包店老闆曝光！八八風災助居民蓋麵包窯

北京資深媒體人染疫亡 官方通報新增死病例掛零

中央社／ 台北17日電

北京疫情繼續延燒，但官方近期都沒有公布新增死亡病例，而綜合中國及香港媒體報導，2名中國資深媒體人包括前「人民日報」記者楊良化及前「中國青年報」副總編輯周志春近日皆染疫死。

據陸媒財新網報導，中國青年報前副總編輯周志春8日去世，享年77歲。

報導引述知情人士表示，周志春近日核酸檢測呈陽性，6日北京醫院醫護人員上門再次檢測，社區7日晚通知覆核陽性需隔離。當晚醫用監測手錶顯示，他的心臟於8日1時23分驟停。

報導說，周志春身體一向不錯，2011年曾發現患喉癌，在協和醫院做手術後痊愈，他的辭世醫生診斷為「心源性猝死」。

周志春1945年1月22日出生，畢業於北京體育學院游泳專業，中國文化大革命期間，他被下放到湖北最大的軍墾農場沈湖農場，後來到了武漢「長江日報」任編輯、記者。

1978年10月7日中國青年報復刊，他調至中國青年報工作，歷任編輯、總編室主任、副總編輯，2005年退休。

目前在財新網還可看到有關周志春逝世的報導，但有關楊良化感染COVID-19後死亡的報導「人民日報名記者楊良化染新冠後去世，74歲｜訃聞」已被下架。

據香港星島日報今天報導，楊良化的妻子謝文梅已經發訃告，而楊的家人告訴財新網，20年前楊良化曾罹患鼻咽癌，有後遺症，水與食物常不慎入肺。

北京這波疫情來勢洶洶，楊良化於10日開始發高燒，抗原測試呈陽性。因抵抗力下降，肺部因細菌感染病情加重，在朝陽醫院加護病房搶救2天後，於15日晚間逝世，享年74歲。

報導表示，楊良化是資深新聞從業人員，曾任人民日報高級記者、人民日報（海外版）主編、「新聞戰綫」總編輯。

針對這兩位媒體人的身故，美國之音（VOA）今天報導，這是中國政府在無預警、無準備、無計畫的情況下放棄清零政策的死亡案例。

星島日報報導說，另據網上流傳，前「科技日報」總編輯陳泉湧在微信朋友圈發文稱，北京防疫放開後不到10天，66歲的北京長城戰略研究所創始人、所長王德祿死亡。前2天他上班發現「陽了」，13日下午發燒，晚上吃了退燒藥後睡覺，當陪護人員發現時已經離世。

王德祿的研究所在中國推動科技創新進程中，為政府和地方、企業提供諮詢。

陳泉湧稱，王德祿患高血壓、心血管等病，並說王德祿及周志春可能都大意了，輕信「只相當一次感冒」的說法，吃了退燒藥不會出大問題，結果竟「說走就走」，猝不及防。

此前中國多家媒體13日也相繼報導，前瀋陽金德隊球員王若吉染疫死亡，年僅37歲。

1985年出生的王若吉因染易導致基礎性疾病（糖尿病）惡化身故，而中國先前通報的死亡病例，不少染疫者都是慢性病史的患者。

像是今年4月18日上海首次通報，自3月間封城以來的新增3例死亡病例，分別為89歲和91歲的女性，以及一名91歲的男性，都是心臟病、糖尿病和高血壓等慢性病史的患者。

不過，自12月7日中國官方公布優化防疫新10條後，迄今中國衛健委沒有公布新增死亡病例，累計死亡病例維持在5235例。

近日北京的年長者染疫後併發慢性病身亡數量大增，甚至出現冰櫃、焚化爐難以處理大批往生者的情況，有長者遺體因無處安放被迫暫留家中。

新冠肺炎

延伸閱讀

美國務院組織調整 新立「中國處」以落實對北京政策

【專家之眼】強權約制台灣選情之能耐

美稱願助抗疫 胡錫進：盼輝瑞降價 現在太貴了

躲避曼城攻擊調查？北京召回鄭曦原等6人 英批懦夫逃離

相關新聞

為官方防疫成果唱讚歌 新華社：病毒弱了 我們強了！

今年以來，大陸各種防疫亂象頻傳，近期民怨更隨著疫情快速升溫。為此，陸媒近期積極為官方的防疫作為辯護，繼人民日報之後，新華...

北京資深媒體人染疫亡 官方通報新增死病例掛零

北京疫情繼續延燒，但官方近期都沒有公布新增死亡病例，而綜合中國及香港媒體報導，2名中國資深媒體人包括前「人民日報」記者楊...

疫情海嘯即將到來？上海宣布中小學改線上教學

當前大陸各地染疫人數快數增加，上海17日上午更突然宣布，根據當前疫情防控有關部署，結合上海中小學幼兒園實際，為保護廣大師...

鬆綁準備不足 陸專家：估1個月達感染高峰

大陸調整疫情防控措施後，北京等多地出現大感染、醫療資源擠兌情況，中疾控前專家曾光坦言，單從公共衛生方面來看，一些準備沒有...

追陽、打疫苗…方艙退場後 社區醫療中心1人當3人用

被新冠疫情「干擾」的三年來，社區中心如弓弦般時刻緊繃又苦撐，儘管忙碌的狀態各不相同，各地基層醫護人員卻被同一份混亂和無序所籠罩。他們疑惑著，「新十條」到底是這場鏖戰的結束，還是另一種戰役的開端？

疫情煞不住 上海唱空城

中國大陸最大城、具其「金融首都」地位的上海市，近來新冠肺炎疫情升溫，平常人車熙攘的外灘和市中心唱空城，數百萬人正居家防疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。