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防疫鬆綁？深圳基層仍對染疫及密接者上門貼封條

中央社／ 北京17日電

有深圳民眾在中國鬆綁防疫措施後反映，因被列為密切接觸者，不但被社區強令居家隔離，更依舊制上門貼封條且被監控；還有人反映，到醫院做單管核酸呈陽性後，也被上門貼封條。

中國官方7日宣布優化防疫新10條後，多數中大型城市均已鬆綁封控措施，不再出現上門貼封條、強制做核酸、拉人進方艙等引發民眾強烈非議的行為。不過，山東10日宣布重新在室內公共場所重新查驗48小時核酸陰性證明，引發分歧評價，且獲得一定比例的中國民眾支持。

香港01報導，中國一線大城市深圳本週在防疫上出現分歧作法。有民眾反映，當地不少人即使經檢測為陽性，但仍出門上班。然後，自己卻因為在疫調中被列為「密切接觸者」，不但被社區要求居家隔離，住家大門還被貼封條，甚至安裝監視器監控。

根據報導，本週以來，不少深圳民眾透過新浪微博等中國社交平台抱怨，到醫院做單管（1人1管）核酸檢測呈陽性後，同樣被強令在家隔離，並被社區上門貼封條，一如舊制。

報導指出，相較於對本地民眾沿襲舊制封控措施，涉嫌「層層加碼」，深圳對入境人員的隔離政策卻見放鬆。

有官方背景的深圳消息人士日前表示，現行5+3隔離中的「3天居家隔離」在深圳基本已經形同虛設，不再要求居家隔離；而深圳寶安區疫情防控組更表示，3天居家隔離「已經取消了」。

但根據報導，深圳各行政區和每家防疫旅館的規定不一。有民眾在短影音平台小紅書抱怨，深圳許多行政區已形同實施5+0隔離。但自己所居住的隔離旅館仍要求社區出具獨居證明，否則仍須依規定在旅館多留3天。

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