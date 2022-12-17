鬆綁準備不足 陸專家：估1個月達感染高峰

大陸調整疫情防控措施後，北京等多地出現大感染、醫療資源擠兌情況，中疾控前專家曾光坦言，單從公共衛生方面來看，一些準備沒有做的很充分。

北京青年報旗下新媒體「政知見」則引述多位專家分析，大陸疫情預計會在一個多月左右的時間，達到感染高峰。

曾光是中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家，他昨在「二○二三環球時報年會生命健康分論壇」，透過視訊發表上述看法。

曾光說，大陸選擇放開（防疫鬆綁），不單取決於公共衛生，「如果單純從公共衛生觀點來看，寧願把時間再往後拖一下。」但他表示決策是綜合考慮，包括經濟發展、社會安定、就業率、國際關係等等。

對於疫情大幅上升，曾光說，不能把原因都歸於放開，但坦言已超出公衛專家預料，要阻擋疫情傳播已不現實了。

他認為，對策方面，一是主動放開，二是根據形勢發展，提出應急的放開措施，整個形勢還是可控的，相信新冠最終會列入丙類傳染病，按照丙類進行監測。

至於大陸此輪疫情感染將於何時達到高峰，陸媒「政知見」報導，近期，梁萬年、曾光、張伯禮、李蘭娟、張文宏等大陸防疫專家都對感染高峰作出研判。綜合來看，專家普遍認為，大陸疫情或在一個多月左右達到感染高峰。

曾光說，現在特點是北方比較嚴重，從北向南，從大城市向中小城市，從東部向西部，有個蔓延的過程，這個過程過去後，形勢會愈來愈好。

大陸疫情升溫，北京疫情尤其受關注。大陸環球時報前總編胡錫進昨宣布自己染疫的訊息，自嘲「不陽不足以平民憤」，並稱周圍親朋好友「大部分都染上了」。

而繼美國駐北京大使館宣布暫停所有常規簽證後，德國駐北京大使館昨也宣布，將會暫停簽證服務至一月六日。

為補充醫療人力，大陸當局宣布可招聘退休五年的醫務人員；河南省則宣布，從現在起至明年三月底，河南全省衛生健康系統取消節假日，醫療系統進入一級備戰狀態。

隨著疫情擴大，共軍部隊的疫情雖不公開但受關注。中共解放軍報昨發表題為「統籌好疫情防控和備戰打仗」的評論文章，要求部隊加強訓練中疫情防控，建立完善訓練中防疫制度措施，確保部隊全時待戰、隨時能戰。