快訊

魔獸回歸21分擋不住獵鷹巨人連線 雲豹苦吞4連敗

獨／于美人親赴警局報案！怒斥詐騙「信任全被破壞」

中國染疫人數暴增 搶藥潮蔓延至港澳與澳洲

中央社／ 台北16日電

中國疫情飆升，染疫人數暴增，民眾搶購囤積藥物自保，引發買藥難。據報導，中國搶藥潮已蔓延至境外，香港澳門澳洲藥局的特定止痛退燒藥遭大量掃貨出現短缺，迫使藥局祭出限購。

BBC中文網報導，中國突然的政策急轉彎和感染激增無疑引爆了民眾的恐慌情緒。在大陸多個城市，醫院大排長龍，防疫物品如感冒藥、發燒藥遭到瘋搶，甚至黃桃罐頭和電解質水也被搶購。

搶藥潮甚至蔓延到香港和澳洲。部分香港藥房的感冒藥如「必理痛」（Panadol）、「幸福傷風素」短缺，一些藥店開始對感冒藥進行限購。

頭條日報網報導，香港的止痛退燒成藥成為搶購產品，不少藥房更設限購，甚至已缺貨。「必理痛」供應商、消費健康公司Haleon亞太區總裁蔡寳光表示，公司正加班加點生產，穩定供應。

力報報導，多名市民致電澳門電台節目反映，現在澳門市面不僅抗原檢測（快篩）試劑、連花清瘟等防疫藥物奇缺，就連一般的感冒退燒藥也被搶購一空。澳門藥監局隨即回應稱，已向藥房發出指引，指示藥房採取限購措施，每人每次限購5劑抗原檢測試劑及1盒止痛退燒類藥物。

路透社報導，在墨爾本郊區、澳洲最大華人社區之一的博士山（Box Hill），一名藥劑師說，幾家藥店的「必理痛」已經賣光了。

澳華網報導，澳洲華人近日開始「曲線救國」，將澳洲神藥「必理痛」郵寄回中國給家人朋友；這款藥物被政府官方機構認定為能克制COVID-19。

報導稱，澳洲連鎖超商伍爾沃斯（Woolworths）的櫃檯很誇張，其他藥品都餘貨充足，但「必理痛」的貨架已經空空如也。

央視新聞報導，中國國藥集團旗下160餘家工業企業，正在24小時增產藥物，特別是一些重點品種，產能已擴大到日常3倍。

今年32歲的張心（化名）在14日染疫，而且幾乎全家「中招」。她對BBC中文表示，國家應該有序開放，不是突然一下子就放開。

「普通百姓在面對疫情的時候措手不及，在藥物購買方面，應該進行限購，這樣不會導致大家囤太多藥在家裡，真正感染的人因為缺藥，跑到醫院就醫，造成醫療資源緊張，加重感染。」張心說。

新冠肺炎 澳門 香港 感冒 澳洲

延伸閱讀

明低溫報到感冒患者多 這款藥品已成為家中必備用藥

台、澳、美展開綠丘行動 起獲30公斤安非他命逮兩人

冒前女友洩私隱 香港首宗「起底男」判囚8個月

舊比賽影片國歌被換走改嵌「榮光」 香港棒總報警求助

相關新聞

病毒學家：大陸有必要監控疫情 避免重症與死亡高峰

自14日取消無症狀感染者數據後，大陸衛健委每日通報的疫情數據，已經不再是外界衡量中國大陸疫情程度的重要參考指標。有病毒學...

大陸「一夜解封」喜憂共存 23歲醫學生帶病上崗猝死

12月13日晚及14日凌晨，「23歲醫學生陽性帶病上崗猝死」的詞條在微博發酵。有傳言道23歲的四川華大學華西臨床醫學院研究生陳某某疑似確診新冠後還在一線長時間工作，並於工作後在宿舍突發急病，送醫後不治。華西醫院於12月14日發通報稱該學生目前病情危重...

陸專家承認放開準備不充分 陸媒：估一個月達感染高峰

大陸調整疫情防控政策後，北京等多地出現大感染、醫療資源擠兌情況，前中疾控專家曾光坦言，單從公共衛生方面來看，一些準備沒有...

中稱日增2091例 自媒體分析發熱搜尋指數：3.6億人感染

北京染疫人數暴增，中國衛健委今天公布15日的本土新增確診數僅為2091人，數據已徹底失真。自媒體「城市數據團」以「發熱」...

中國入境隔離傳19日放寬 福建漳州鬆綁跑第1

中國鬆綁防疫後，盛傳19日將放寬入境隔離。據閩南日報報導，漳州市發布新規，稱漁民若有接觸境外人員，比照海外入境人員管控。...

人民日報讚3年抗疫有成 挨批「喪事喜辦」

中國放棄動態清零措施後疫情持續升溫，持續傳出死亡案例。此時，中共中央機關報人民日報刊出署名「任仲平」的重要評論文章，大力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。