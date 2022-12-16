防春節返鄉潮致農村爆疫 中國要求加強鄉鎮醫療

中國鬆綁防控後北京等大城市疫情嚴峻，隨著元旦及春節返鄉潮出現，令人憂慮疫情恐波及農村。中國國務院要求加強農村疫情防控工作，包括掌握返鄉民眾訊息，及確保農村有足夠醫療人手。

中國國務院聯防聯控機制綜合組15日發布「加強農村地區新冠肺炎疫情防控和健康服務工作方案」指出，要確保2023年元旦、春節期間返鄉民眾和農村常住居民，及時獲得基本醫療衛生健康服務，保障民眾健康。

「方案」提到，要高度重視農村地區疫情防控工作，針對農村地區衛生健康服務資源相對不足，元旦、春節期間人口流動加大，在城市務工返鄉人員增多等情況，鄉鎮政府和村民委員會要掌握返鄉民眾訊息，提示做好健康監測，在返鄉初期規範佩戴口罩，減少與家中老人尤其是有基礎性疾病者接觸。

「方案」提到要強化農村地區重點人群服務，掌握村內有基礎性疾病的老人、孕產婦、孤寡老人和留守兒童等健康情況，並加快推進農村人群尤其是老人疫苗接種。

「方案」表示，要充分發揮農村三級醫療衛生機構醫防協同分級服務，落實分級分類救治，加快提升接診能力，鄉鎮衛生院發燒診室要「應設盡設」、「應開盡開」。

「方案」提到鄉鎮衛生院、村衛生室要按服務人口的15%至20%，動態儲備必需藥物和快篩測試劑，以及加強配置氧療設備、便攜式肺功能儀和村衛生室指夾式脈搏血氧儀、紅外線體溫計或額溫槍等設備。

醫療人手方面，「方案」提到要保障鄉村醫療衛生機構有足夠人力，可通過上級醫院派駐醫生、招募近5年內退休醫務人員及增加臨聘人員等，快速擴充醫務人員數目，並要加強鄉鎮衛生院醫務人員培訓，提高對高風險重點人群的識別及處理能力。一線防控人員和醫務人員要科學排班輪班和調休補休，盡量減少或避免連續長時間工作。

中國放棄「動態清零」後疫情迅速蔓延，醫療資源不足的農村相對被忽略，也令人擔心農村一旦爆發疫情，情況會更嚴重。北京等大城市民眾因缺藥甚至轉向廣西、湖南及甘肅等小縣城及農村掃貨，引起非議。

有中國民間人士發起「農村退燒救助行動」，號召每人捐助2盒退燒藥給農村老人，並呼籲官方向農村免費發放退燒藥。