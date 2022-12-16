中國疫情大爆發只是剛開始 至少得經歷4至5波

中國放寬防疫管制疫情大爆發，據微博廣傳的北京某私立醫院內部會議錄音，院方高層說，放寬後的當前首波嚴峻疫情只是開端，至少還得經歷4至5波，並說千萬別給病患服用會傷肝的連花清瘟。

微博帳號「心理師肖童」13日晚間上傳這段院方12日上午召開內部會議的錄音檔，會中院方高層表示，北京非常嚴峻，很多醫院其實已處於癱瘓狀態。

她說，北京已招募所有退休醫護人員重返崗位，廣州也在做這件事情，所以第一波非常嚴峻，跟一般想像的不一樣，「疫情不是躺平了，其實才是開始」。

這位院方高層舉美國為例指出，美國是去年7月放開的，當時首波症狀都很重，就跟當前中國情況一樣，美國現在到第9甚至第10波了，幾乎沒甚麼症狀了，所以感染是百分之百不可避免，「而且要感染4、5波」。

她說，所以目前一個月內大家面對的，都是症狀很重第一波，這是務必要做好準備的，但是症狀一波會比一波輕。

而中國的防疫專家張文宏近期在華山醫院疫情防控工作會議上也曾表示，這次中國疫情的高峰可能會在一個月內到來，要整體渡過這次疫情，可能需要3到6個月時間。

他說，整個社會面，最終大家都會感染，就是感染的時間長或者早還是晚而已，只要熬過最近的一個月，下個月開始整個的壓力就會逐步降低，但是峰值到來的時候，每個醫院都會有壓力。

至於如何對症治療，這位院方高層表示，絕對不能用複雜的藥，越複雜越危險，抗生素絕對不能用，「什麼（連花）清瘟膠囊千萬不要用，因為它的肝毒性已經在上個星期的『自然』（Nature）雜誌上已經發表了」。

這位院方高層指出，染疫病患發高燒的當下肝臟負擔最重，一旦造成肝損傷容易導致肝衰竭，所以對於清瘟膠囊是不宣傳及不推薦，「所以我們醫院不去推薦，但有些人非要買，我們有也賣，但是我們不要去弄這些中藥的東西，因為肝損傷」。

她甚至一再強調：「不要用複雜的藥，一旦高熱的時候，肝臟是最脆弱的時候，一旦用中成藥，急性肝衰的疾病會增高，所以不要推薦病人用中成藥，尤其什麼什麼清瘟，什麼什麼膠囊。」

這位院方高層對於目前當局的防疫之道也頗有微詞：「國家之前忙著去防，根本在治上沒有動腦子。」治療重症的特效藥，是美國輝瑞（Pfizer）公司把配方免費給中國，但一般人不用，只有重症才用。

有關當前中國各地爆發醫院人滿為患的就醫難亂象，她說，不去醫院就贏了，醫院是病毒載量最高的地方，其實這兩個星期考驗最嚴峻，過掉就不要緊了，後面就進入第2波感染，症狀就會明顯減輕。