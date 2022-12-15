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鍾南山：中國將推出新版診療防控方案 有利經濟

中央社／ 台北15日電

中國工程院院士鍾南山今天透露，中國第十版COVID-19診療方案與防控方案即將推出，新版方案有利於在積極防疫的基礎上發展經濟。

南方都市報報導，鍾南山15日下午在「全國高校抗疫大講堂」講解Omicron疫情及應對時，作以上表示。這場演講獲多個平台直播，引發陸民關注。

「新的防控和診療方案有利於不斷地逐步放開，可以使得經濟的發展能夠更順利地進行。」鍾南山說。

綜合陸媒報導，中國7日發布優化防疫新10條後，現行的COVID-19第九版診療方案與防控方案，其中許多措施明顯不符合當前的防疫現實。

例如，第九版診療方案對於輕症患者仍採取「集中隔離管理」的措施，新10條則開放居家隔離，不再強制要求輕症與無症狀患者集中隔離。此外，第九版防控方案中強調的「動態清零」總方針和對風險人員的管控措施，也不再適應當前防控的要求。

鍾南山還表示，目前眾多數據顯示，感染過一次Omicron後，一年內再次感染的比例非常小。他說，感染一次Omicron後，體內會產生抗體，「等於打了一次疫苗」。

鍾南山提到，現在有種說法「早也陽、晚也陽、不如大家一起陽」，這種觀念不可取。因為很短時間內大面積感染，會影響正常社會秩序，而且容易導致新的變異株出現。

鍾南山說，感染COVID-19是一個自然規律，大家並不是主動要去得病，但由於Omicron傳播性很強，是大概率會感染。不過感染的時間拖得越晚，估計感染後出現「辛苦」症狀的機會越來越少，隨著時間的推移會是這樣。

鍾南山提出8條個人防護建議，表示現在還是要以預防為主。「我相信到最後，會越來越多感染者是無症狀」。

新冠肺炎

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