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疫情飆升 中國開放基層醫療機構招聘退休人員

中央社／ 台北15日電

中國本土疫情飆升迅速蔓延，多地醫院與發燒門診爆滿之際，中國國家衛健委官員今天宣布，為了提升基層應對能力，可以招聘近5年來已經退休的工作人員，充實到基層醫療衛生機構。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制15日下午舉行新聞發布會，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，當前疫情防控的工作重心從防控感染轉到醫療救治。基層醫療衛生機構在推進感染者分級分類收治、風險人群健康監測管理、老人和孩子等重點人群醫療服務保障中發揮著重要作用。

會中有媒體提問，面對患者就醫需求增加，加上可能存在醫療資源和人手不足等問題，基層醫療衛生機構能否很好地應對？怎樣為他們提供保障，化解基層壓力？

中國國家衛健委基層衛生健康司司長聶春雷表示，為了提升基層應對能力，主要要從以下幾個方面來考慮：

一是各地防控領導機制要切實發揮作用。動員各方力量，支持社區和鄉村醫療衛生機構開展工作，特別是要加強保障，形成疫情防控合力。

二是要為基層提供必要的設備條件。特別是要將藥品和抗原檢測（快篩）試劑盒配備充足到基層，提前做好儲備。

三是切實增加基層人力。人力在短時間內培養是比較難的，短期內可透過二、三級醫院下沉派人支持基層的一些做法，還可以招聘近5年來已經退休的工作人員，充實到基層醫療衛生機構。

還有一些是在其他崗位的醫療衛生人員，都可以招來充實到基層機構，緩解壓力。同時，要切實發揮家庭醫生作用，推進重點人群簽約服務，力爭全覆蓋，確保有需求時能夠聯繫到家庭醫生。

四是要積極發揮醫聯體、醫共體作用。特別是要發揮牽頭醫院的作用，加強對成員單位發燒門診建設運行情況的指導。要統籌醫聯體內的人員調配，暢通雙向轉診通道，加強對基層的技術支持、培訓，加強指導，還要加強質量控制。

中國當前疫情嚴峻地區集中在城市，首都北京都出現醫療資源、人力不足現象，若疫情蔓延至鄉村，應對勢必更吃緊。

中國慈善家雜誌14日報導，北京市不只一般市民，不少醫護人員也都染疫，然而在「輕傷不下火線」的指示之下，醫護人員不得不帶病上班，「如果不這樣做的話，醫院中很多科室就得停診。」

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