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中國農村缺藥老人堪慮 民間發起捐助退燒藥

中央社／ 北京15日電

中國疫情迅速蔓延，醫療資源不足的的農村相對被忽略。有中國民間人士發起「農村退燒救助行動」，號召每人捐助2盒退燒藥給農村老人，並呼籲官方向農村免費發放退燒藥。

IP位置在雲南的行動發起團隊15日凌晨在微博、微信發起這項行動，立刻受到注意。發起團隊表示，若老家在農村的民眾發現村裡或鄉裡買不到退燒藥，或是村裡已有COVID-19感染病例，可透過公布的電子信箱告知，團隊將優先為已感染且買不到藥的農村老人郵寄退燒藥。

發起團隊表示，中國大規模疫情感染高峰即將來臨，已有不少農村出現感染病例。而大城市可以做到應收盡收，醫療物資匱乏又大多數是老人的農村怎麼辦？多個省分的鄉村已進入感染高峰的前奏，但目前很多鄉鎮藥店已買不到退燒藥。

團隊指出，中國第7次人口普查數據顯示，鄉村已經進入「中度高齡化社會」，60歲及以上老人占人口的比重達23.81%，而他們是染疫後引發重症的危險人群。

發起團隊表示，農村老人處於最最底層：一是買藥難，大量藥店遭搶藥斷藥；二是很多農村老人感冒發燒捨不得馬上買藥先拖2天，身體實在扛不住了才去買藥看病；三是他們也不會上網求救，是「被這個時代徹底遺忘的人群」。

團隊宣示，「農村退燒救助行動」將為60歲以上的農村老人免費提供退燒藥，首批募集5000盒，向2500位老人每人捐贈2盒「布洛芬」等退燒藥，幫助他們度過難關。方式是每人捐助1名老人2盒退燒藥（價值約人民幣50至60元）。

發起團隊強烈呼籲各地相關部門給農村老人免費發放退燒藥，「關鍵時刻體現社會主義優越性」。也希望以這項救助行動為開始，推動更多地方政府展開更有效的應對措施。

團隊也呼籲中國國內企業參與救助，理由是可以預料到全國有大規模需要救助的農村老人群體，因此歡迎「有社會擔當的企業」參與救助；同時也徵求採購退燒藥的管道及志工加入。

新冠肺炎

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