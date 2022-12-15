中國官方染疫數據失靈 民間改以搜尋指數推算

中國官方的COVID-19病例數據已徹底失真，民間改以「發熱」關鍵詞搜尋指數來分析，指多數城市此次的疫情起始點早在政府放寬措施前，並稱直到12月9日，全國已有2.4億人踏上群體感染道路。

「城市數據團」是一個數據類城市問題自媒體，2015年曾被上海官媒解放日報報導。本月10日，城市數據團發布分析文章「10億人的27天」，在沒有醫療數據的情況下用搜尋指數分析，結果與世界衛生組織（WHO）今天的說法吻合，也就是在中國政府開始放寬防疫措施之前，境內感染病例就已經激增。

這篇文章說，早在10多年前，就有研究使用Google搜索指數來預測流感爆發情況，儘管會存在問題，但是在實況監測上一直做得很好。

文章先列出2022年以來香港、台灣、新加坡和日本的「發燒」搜索指數與當地每週病例之間的關係，顯示進入與疫情共存的階段後，「發燒」 搜索指數上升，基本上和當地的新增病例數同步，或者領先一週左右。

文章再以上海、長春和烏魯木齊今年的例子顯示，「發燒」搜索指數與較大規模的Omicron病毒株疫情高度相關。在這幾次較為嚴重的疫情中，相關搜索指數也達到了基準水平的2倍左右。

然而，11月上旬之後，河北保定、石家莊和北京的相關指數，以驚人的速度突破了基準值的3倍、4倍甚至5倍，且完全沒有停止的跡象，文章說，「當地的實際情況到底如何，也就不難想象了」。

文章先定義其搜尋指數分析的作法，把上升趨勢出現的第一天定義為該城市邁向群體感染第一天。結果顯示，這一波疫情開始的時間比大家認為得更早，早在優化防疫20條發布的第一天，也就是11月11日，河北省石家莊市和邢台市就開始邁向群體感染，至今已經持續一個月，也沒能看到減緩的趨勢。

第二批進入群體感染的是甘肅蘭州、河南洛陽與河北保定，時間在11月17日到11月18日。

接下來的兩個星期，河北省全境幾乎都已經開始群體感染。河南省的群體感染也在快速進行。甘肅省在蘭州之後，臨夏、甘南兩個自治州也在11月下旬開始群體感染。

文章說，北京是全國首個進入群體感染的大城市，時間點是11月27日；接下來是重慶、武漢、昆明、成都等。截止到12月9日，全國已經有2.4億人已經踏上群體感染的道路。

由於這項分析是在確認出現群體感染7天之後向前回溯，若一個城市的感染是在12月2日之後開始，便沒有計入。所以文章另外列出已經出現感染明顯趨勢的13個城市，涵蓋上海與廣州在內，總人口約為1.16億人；也就是說，在上升趨勢不改變的情況下，到12月中旬，全中國可能已經有3.6億人口開始走上群體感染的道路。

即使數據驚人，但文章認為，中國應該在今年3月就放開嚴格的疫情管制。理由是，當時3劑疫苗大規模接種剛剛結束不久，大部分人都正有著最佳的保護力，「而不是在許多人已經一年沒有補種，中和抗體滴度大幅下降的現在」。

此外，冬季是心血管病和呼吸道疾病高發季節，醫療資源比春季更緊張。從3月到11月，也沒有再等到毒力更弱的Omicron變異株。

但在今年3月，中國選擇了繼續封城。城市數據團根據公開訊息整理計算，將每一個被封控過的地區按照封控的天數加總，去掉其中被封時間不足5天的人口，從今年的3月初到11月底的這段時間，「中國共有10億人曾經歷過封控，他們平均被封控了27天。」

同樣口徑的被封控人口數字，在2021年同期僅有2700萬人，是2022年的1/40。文章說，對過去成功政策的路徑依賴，讓中國在2022年錯過了最佳的開放時間，只能在更糟糕的時間點，調轉政策方向。

這篇文章在城市數據團的微信公眾號上已被刪除，但網路上還搜尋得到。

中國11月11日推出優化防疫20條後，各地陸續改變大規模核酸檢測的作法，12月7日提出的新10條形同放棄「動態清零」，14日國家衛健委宣布，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，14日起不再公布無症狀感染者數據。