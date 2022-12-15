上海買不到退燒藥布洛芬 檸檬也掀搶購潮

中國COVID-19疫情升溫，伴隨防控力道鬆綁，感染病例激增。布洛芬、乙醯氨基酚等用於解熱鎮痛效用藥品貨源吃緊外，檸檬也掀起搶購潮，價錢飆高、貨源缺。

由於有專家在防疫記者會上建議，切新鮮檸檬片泡水喝，瞬間掀起檸檬搶購潮。記者查詢，電商平台上各款檸檬售罄，乾檸檬片、檸檬汽水、檸檬茶包也賣光，檸檬香味刮鬍泡、清新檸檬衣物除菌液竟也呈現「補貨中」。

「只要專家發話，這個檸檬就貴了」，一家水果店老闆告訴中央社，這兩天檸檬價錢漲了，以前是4顆檸檬10元（約新台幣45元），現在1顆就要4元，缺貨了，叫不到貨，後面還會漲價的。

他說，估計接下來檸檬價錢還會再往上漲，1顆檸檬可能會到5元或6元，「其實蘋果也一樣可以補充維生素C，蘋果也可以買的」、「多吃水果對身體好的，不一定要檸檬的」。

掀起檸檬搶購潮主因為專家建議補充維生素C。上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院院長寧光8日在上海市防疫記者會上說，對於居家治療提供家庭食療措施，建議無症狀感染者或有鼻塞症狀，切片新鮮檸檬泡水喝就可以。

除了檸檬大缺貨外，布洛芬、乙醯氨基酚等用於解熱鎮痛效用藥品也搶購一空，貨源吃緊、難補到貨；多家藥房表示，連花清瘟目前也沒有貨源可補。