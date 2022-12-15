疫情升溫確診者眾卻仍「無新增死亡病例」中國相關病例數據脫離掌控

北京疫情肆虐，年長者染疫後併發慢性病身亡數量大增，然而據中國衛健委今天公布的通報，無新增死亡病例。由於無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，自14日起不再公布相關數據。

綜合民眾反映及媒體報導，北京近日出現冰櫃、焚化爐難以容納大批往生者的窘境，甚至有長者遺體因無處安放被迫暫置家中。然而，中國衛健委從7日公布優化防疫新10條後，截至14日，每天通報的新增死亡病例都是零，數據準確性引起外界質疑。

據中國國家衛健委官網，截至14日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19確診病例2000例。其中境外輸入病例56例、本土病例1944例。無新增死亡病例。新增疑似病例4例，均為本土病例。

據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例3萬4700例，累計治癒出院病例3萬31974例，累計死亡病例5235例，累計報告確診病例37萬1918例。

另據衛健委14日宣布，由於當前核酸檢測實行願檢盡檢的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，12月14日起不再公布無症狀感染者數據。

於此同時，中國鬆綁防疫後，緊接而來的大量染疫，許多醫護人員也難以倖免，不少染疫的人員不得不在剛復原後就立即回到工作崗位，更有一些輕症者必須「帶病上工」。