賣到斷貨的連花清瘟背後 站著一位「百億院士」

中國近日鬆綁新冠病毒疫情防控，連花清瘟這幾天又被搶到斷貨。連花清瘟為何火了三年仍屹立不搖？從它背後一位「院士首富」和其家族完全控股的明星藥企可一窺端倪。

隨著各地防疫政策逐步細化優化，中國掀起「全民搶藥」運動，大批民眾瘋狂購買藥品，連花清瘟又因出現緊缺而被惡意哄抬價格，以嶺藥業市值也創下歷史新高。連花清瘟引發關注，讓以嶺藥業掌門人、連花清瘟研發者吳以嶺走入更多人的視野。他是企業家，是醫師，也是中國工程院院士的背景與發跡過程又再被放大檢視。

中醫天才 吳以嶺起點高

環球人物雜誌報導，吳以嶺於1949年出生在一個中醫世家，父親吳世升是河北省故城縣小有名氣的醫師。吳父好學，家中藏品不是藥材就是醫書。吳以嶺從小耳濡目染，很快也展露了醫學天賦：5歲已熟背多個藥方，13歲能準確辨識200多味中草藥，高中就鑽研「醫學衷中參西錄」、「陳修園醫書48種」等古書，後來，「黃帝內經」、「金匱要略」等也幾乎看了個遍。

1977年，他考上河北醫科大學中醫系，再攻讀南京中醫藥大學首批碩士學位。畢業後回到燕趙故土，從事心血管一線診療工作10年，成為他事業起步的「地基」。1989年，吳以嶺成功研製治療冠心病心絞痛的新藥；此後又研發了治療心律失常、心力衰竭的處方。同年，有港商找他合作，但前提是必須把他的科研成果拿到境外驗證、註冊。吳以嶺拒絕了。

他決定「下海」自己幹。1992年，吳以嶺騎著一輛破自行車，背著一個舊的人造革黑皮包，到石家莊高新技術開發區遞交了開辦醫藥研究所的申請。半年後，他相繼成立石家莊開發區醫藥研究所附屬醫院（河北以嶺醫院前身）和石家莊開發區醫藥研究所黃帝製藥廠（以嶺藥業前身）。

當時，吳以嶺的主力產品是包含「水蛭、全蠍、蟬蛻、土鱉蟲、蜈蚣」5種蟲類的通心絡膠囊，主治冠心病心絞痛。即便在產品線日漸豐富的2008年至2011年，這款藥的收入還能達到6.4億元、7.17億元、9.21億元，對應營收占比68%、44%、56%。

院士首富 非典後崛起

2003年，「非典（SARS）」在中國肆虐。吳以嶺認為，「非典」屬中醫「瘟疫」範疇，因「疫毒」而發。疫毒所致疾病，以起病急、傳變快、表證短暫、較快出現高熱、煩渴為主要臨床表現，這與「非典」起病即高熱、寒戰、肌痛、乾咳的主要症狀基本一致。他提出採用連翹、銀花、板藍根、貫眾、藿香、紅景天等清瘟解毒的中草藥配方，就是現在的連花清瘟。

不過，連花清瘟問世時，「非典」疫情已近尾聲。吳以嶺隨即瞄準更廣闊的感冒藥市場，改造連花清瘟的配方。2009年3月，甲流疫情蔓延，國家衛生部發布第一版甲型H1N1流感診療方案，連花清瘟位列中成藥首位。吳以嶺同時逐步構建其在絡病理論的地位，同年12月獲選中國工程院48名新院士之一。

2011年，以嶺藥業正式登陸A股中小板，吳以嶺身家接近50億元，被稱為「A股院士首富」。新冠疫情暴發後，連花清瘟銷量再次走高。2020年，由連花清瘟領銜的以嶺藥業呼吸系統類藥物，收入從上一年的17.03億元驟增至42.56億元，拉動公司營收翻倍增長。

胡潤發布的「2020胡潤全球富豪榜」顯示，吳以嶺家族坐擁15億美元財富，折合人民幣約105億元。吳以嶺自此被稱為「百億院士」。到了「2022胡潤中國百富榜」，吳以嶺家族以230億元財富位居榜單235位，排名比2021年上升了128位。而新冠疫情開始前的2019年，吳以嶺家族的財富為85億元，三年間財富增長145億元。

如今，吳以嶺仍堅持定期出診。作為河北省首屆「12大名中醫」之一，他的掛號費在2008年至2015年僅為8元，2015年以後漲到了30元。

學術行銷 女婿論文惹議

近些年，圍繞著吳以嶺和連花清瘟，也有不少議論。「中國中醫藥報」2004年曾報導稱，以嶺藥業在短短15天內完成了連花清瘟「提取、濃縮、乾燥、成型」等生產工藝。但今（2022）年4月，以嶺藥業發公告否定了「15天研發」的說法。

一起陷入爭議的還有以嶺藥業。報導指出，吳以嶺向來重視營銷。1997年，他親任公司銷售部經理，藉由樹立學術品牌形象進行戰術營銷，一度被稱為「以嶺銷售鐵軍」。2005年，吳以嶺讓長子吳相君掛帥以嶺藥業營銷中心，領導近3000人的銷售隊伍。

此外，據南風窗、澎湃新聞等媒體報導，吳以嶺還被質疑「在學術圈搞裙帶關係」。2020年5月，醫學類學術期刊「植物醫學」發表一篇第一通訊作者為賈振華的論文，論證連花清瘟可顯著縮短新冠患者康復時間。很快有人扒出賈振華其實是吳以嶺指導的研究生，還是吳以嶺的女婿，經營一家以嶺藥業的子公司。

連花清瘟站上風口浪尖，圍繞以嶺藥業和吳以嶺家族的爭議也逐漸浮出水面。多位業內人士接受採訪時均對此表示「太敏感」、「不方便深談」。如今，吳以嶺和他的以嶺藥業一起登上高峰。但高處不勝寒，面對質疑，吳以嶺和以嶺藥業的回應不多，最新的回應是以嶺藥業的「清者自清」。

藥中茅台日賣40萬盒 學界：不是神藥

「一個門店一天賣了40萬盒，箱子空了，直接堆門店開始拆箱子賣，工人們都在加班加點生產。」這是石家莊一家藥店經銷商近日售賣連花清瘟的盛況。而才兩個多月前，連花清瘟還沒人要，現在有藥價暴漲240%。生產連花清瘟的以嶺藥業股價也大漲170%，平均日成交額超過百億，力壓茅台和五糧液。投資者寄希望於其成為繼片仔後下一個「藥中茅台」。

日成交額 平均逾百億

中新經緯報導，以嶺藥業的全稱是石家莊以嶺藥業股份有限公司，創建於1992年6月16日，「以嶺」二字出自它的創始人吳以嶺。從股權結構看，以嶺藥業是一個典型的家族企業，由吳以嶺100%控股的以嶺藥業科技有限公司是第一大股東；公司的管理層中也有數位吳氏家族成員。

公開資料顯示，以嶺藥業有三大業務板塊，分別是化生藥、健康產業和專利中藥。其中最核心的是專利中藥板塊，涵蓋了心腦血管疾病、感冒呼吸疾病等領域。目前以嶺藥業的營收比較依賴連花清瘟。

新冠疫情暴發後，連花清瘟曾引發數次爭議，從被傳世衛組織推薦、到被王思聰質疑，如今又被賣斷貨，連花清瘟也讓以嶺藥業賺得盆滿缽滿。山東大學齊魯醫院教授、臨床藥理學博士研究生導師郭瑞臣認為，連花清瘟膠囊有助改善發燒、流涕、咳嗽、頭痛、咽乾咽痛等症狀，但絕不是「神藥」。

銷量衝高 與疫情相關

連花清瘟研發過程和過往銷量高峰與疫情、流感季密切相關。抗SARS期間，連花清瘟膠囊率先進入國家藥審綠色通道。2009年，甲型H1N1流感納入乙類傳染病，連花清瘟銷量從2008年的1.76億粒增至2009年的13.82億粒，銷售額從6000萬元暴增到5億元，同比增長670%。在本次新冠疫情流行期間，連花清瘟又取得了不俗的銷量。

為何逢疫情就會大賣？分析指原因有三，第一，連花清瘟頻繁進入國家診療方案；第二，連花清瘟積極開展臨床試驗，並披露效果；第三，以嶺藥業為連花清瘟及時構建知識產權壁壘。

以嶺藥業十分注意對連花清瘟的知識產權保護。根據招股書，連花清瘟母專利和子專利將在2023年至2030年陸續到期，據悉，連花清瘟授權的專利對該產品保護期限到2040年。同時也向世界知識產權組織提交授權發明3件，發明申請8件。本次疫情還申請一項名為「一種中藥組合物在抗冠狀病毒、保護臟器、 提高免疫力藥物中的應用」專利，處於「審中」狀態。