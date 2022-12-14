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中國門診爆滿就醫難 衛健委：擴大供給不得拒診

中央社／ 台北14日電
中國鬆綁防疫，染疫人數大增，民眾抱怨發燒門診爆滿就醫難。圖／美聯社
中國鬆綁防疫，染疫人數大增，民眾抱怨發燒門診爆滿就醫難。圖／美聯社

中國鬆綁防疫，染疫人數大增，民眾抱怨發燒門診爆滿就醫難。中國國家衛健委官員今天表示，已在大力推進增加發燒門診數量，縮短就診時間；要求各地對急危重症患者，不得以任何理由拒診。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制14日下午召開新聞發布會，中國國家衛生健康委員會醫政司司長焦雅輝答覆媒體提問時表示，已要求所有的二級以上醫院和基層醫療衛生機構都要開設發燒門診或者發燒診室，最近一段時間也在大力推進這件事情。

她說，截至12月14日中午，全國二級以上醫院開設發燒門診超過了1.4萬個，基層醫療衛生機構設置發燒門診或者發燒診室超過了3.3萬個。同時也進一步簡化發燒門診就診流程。

他說，絕大多數患者到發燒門診主要是為了開具治療COVID-19相關症狀的藥品，很多地方也開設了發燒門診的簡易門診，進一步提高服務效率。據有些地方統計，發燒門診平均就診時間從最開始的超過4小時已經縮短到40分鐘以內。

另外，各個地方的醫療機構也在增加定點醫院、亞定點醫院，以及二級以上醫院重症資源的擴容和改造和三級醫院重症床位的增加、設備的配備、醫務人員的培訓，以及可轉換ICU的擴容和改造，以上工作都在緊鑼密鼓地推進。

焦雅輝表示，第二就是推動分級診療。基層主要是實施健康監測，特別是重點人群的健康監測和健康管理；二級醫院提供技術、人力各方面的技術支援保障，滿足一般診療的需求；三級醫院重點滿足急危重症患者的診療需求。

她並表示要大力推動網路醫療服務。透過網路醫療，根據診療方案以及居家治療指南，為出現症狀的問診患者開具相應處方，透過線下協力廠商配送提供相應的藥品。同時，要求醫療機構提供24小時線上諮詢用藥指導，以及分時段預約診療的服務。透過這樣的方式，削減醫療機構暫態的就診高峰，減少人員聚集，降低廣大民眾到醫院線下就診發生交叉感染的風險。

針對COVID-19患者頻傳遭到醫院拒診拒接，焦雅輝強調，已要求醫療機構都要開設相應的區域按照患者就醫需求進行接診，也就是說要求所有醫療機構都要接診核酸陰性和陽性的患者。

她說，像北京、武漢、杭州、南京、南昌等等多個城市，都要求醫院在普通門診設置核酸陰性診療區域和核酸陽性診療區域。在急診，有48小時核酸陰性證明，直接進入搶救區域。沒有48小時核酸陰性證明的，進入緩衝區域，提供相應的醫療急救服務。

她說，各地也都按照要求，強調對於急危重症的患者，不得以任何理由拒診或者推諉。

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