中國疫情大爆發 重度空污致情勢更嚴峻

美國自由亞洲電台13日報導，因中國突然放寬防疫管制導致COVID-19疫情大爆發，首都北京市的急救電話120系統瀕臨崩潰，武漢、河南大批醫護也被感染，加上重空污使得醫療系統負擔更沉重。

報導說，記者致電北京市衛生急救熱線，接線生說能自己去（醫院）就自己去吧，就別用救護車了，早上7時許打電話求援，到了逾下午1時可能還沒看到車。

被稱為吹哨人的武漢中心醫院急症科主任艾芬表示，目前醫院壓力很大，大量醫護人員被感染，所幸Omicron的毒性弱，被感染的醫護人員還沒出現重症。但入院病人中，若干有基礎疾病的患者已經死亡。

另一方面，流感季加上惡劣的環境污染，導致瀕臨崩潰的醫療系統雪上加霜，中國近期的空氣污染指數，絕大多數監測點的污染值超過150，華北、膠東半島等地逾500。四川和重慶的PM2.5指數都超過150。

四川和重慶的資訊顯示，當地大量病人擠爆醫院，重慶市兒童醫院外帶著孩子求醫的人龍，一直排到院外大街，同時出現沒有基礎疾病的年輕人死亡案例。

但迄今為止，官方未就此發布防護預警，甚至找來大批演藝界名人，在網上表演拿掉口罩。

報導引述最近一份來自醫生和傳媒群的模型指出，依Omicron在香港導致的死亡率，估計北京至少3萬人染疫死，加上空污及疫苗接種率低，北京的死亡率會更高。