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防疫藥品缺 中國城市民眾向縣城農村掃貨引非議

中央社／ 北京14日電
圖為中國防疫鬆綁，北京一家藥房外，民眾排隊購買藥品。記者陳政錄攝影／報系資料照
圖為中國防疫鬆綁，北京一家藥房外，民眾排隊購買藥品。記者陳政錄攝影／報系資料照

中國防疫鬆綁後，防疫藥品遭大城市民眾瘋搶而斷貨，部分民眾轉而向縣城及農村買藥，網路上更出現「異地購藥攻略」的短片，導致廣西等地縣城的防疫藥品被掃貨一空，引起非議。

在中國官方推出優化防疫新10條，大幅鬆綁封控措施後，北京等大城市疫情迅速擴散，民眾紛紛湧向藥房及醫院或透過網路，購買「布洛芬」及「連花清瘟」等屬於成藥的退燒藥及中藥，導致相關防疫藥品嚴重缺貨，並出現商家價格哄抬及囤貨居奇的亂象。

在這種情況下，據記者了解，近來已有不少北京民眾委託住在外省市的親朋好友，代購上述防疫藥品，範圍甚至遠及湖南、甘肅等南方及西北省分。於是，有人便把 腦筋動到了疫情相對較輕的外省縣城及農村，甚至一度衝上網路熱搜。

綜合澎湃新聞等媒體報導，在中國短影音媒體平台小紅書上，近日便出現「異地購藥攻略」的短片，由上傳的網友分享如何大量購買外地小縣城的退燒藥。片中還教導網友，只要把代購平台的定位改成廣西、新疆、西藏等地，就能搶購到當地小縣城藥房的布洛芬、泰諾林、連花清瘟等防疫藥品。

根據報導，有廣西商家反映，最近確實收到許多外地訂單，要求將相關防疫藥品以快遞寄出。而廣西網友則指責，當地已成為「異地買藥」的主要目標，不少藥房的退燒藥已被掃貨一空，這種行徑會導致當地不少不諳網路操作的老人無藥可買，十分惡劣。

報導指出，在「異地買藥攻略」成為熱搜後，相關短片也同時遭到大量舉報而被下架。此後，與「異地買藥攻略」關鍵字有關的文章，也逐漸被刪除，但諸如「廣西買藥」、「新疆買藥」等關鍵字，仍能搜索到零星的相關文章。

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