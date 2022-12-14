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中國前足球員染疫死 衛健委卻通報無新增染疫亡

中央社／ 台北14日電

中國多家媒體13日相繼報導前瀋陽金德隊球員王若吉染疫致死，年僅37歲，不過衛健委昨天與今天皆通報，12日與13日無新增死亡病例，衛健委另指出，即日起不再公布無症狀感染者的染疫數。

綜合中國媒體報導，1985年出生的王若吉因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致基礎性疾病（糖尿病）惡化不幸於昨天去世，年僅37歲。

王若吉球員生涯先後在中超和中甲球隊效力，2004至2007年效力瀋陽金德，共出賽46場踢進3球；後來自由轉會瀋陽東進，2010年因傷退役，之後在瀋陽從事青訓教練。

而中國先前通報的死亡病例，不少染疫者都是慢性病史的患者。

像是今年4月18日上海首次通報，自3月間封城以來的新增3例死亡病例，分別為89歲和91歲的女性，以及一名91歲的男性，都是心臟病、糖尿病和高血壓等慢性病史的患者。

此外，中國衛健委昨天與今天公布的疫情數據，皆聲稱無新增死亡病例，甚至從7日公布優化防疫新10條後，每天通報的新增死亡病例都是零。

中國衛健委最近一次通報新增死亡病例是在11月22日，當時的紀錄是21日新增死亡病例2例，均為本土，分別是河南與四川各1例，截至12月13日24時，累計死亡病例5235例。

據衛健委今天最新的通報說明：「當前新冠肺炎核酸檢測實行願檢盡檢的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，從今天（2022年12月14日）起不再公佈無症狀感染者數據。」

中國防疫鬆綁形同放棄「動態清零」後，官方每天公布染疫數字迅速失去指標意義。北京民眾已不相信防疫鬆綁後全市染疫人數不增反減，甚至直指實際數字乘以 10都不只。

環球時報前總編輯胡錫進日前在微博發文，說應該把這個問題捅破，讓數字回歸真實面貌，或者乾脆不報了，「說實話，無論現在數字多大，公眾都不會被驚著，如果不報了，大家也能理解，因為很多地方不再測核酸。」

他還質疑衛健委通報的死亡病例太零星，並說迄今死亡病例非常少，這可信嗎？現在各地核酸量銳減，許多感染者已經統計不上來了，衛健委報的每日新增感染數字顯然嚴重失真。

另據推特帳號謝萬軍轉傳微博的貼文，北京市民哀號，北京多家殯儀館已經沒有空間存放屍體了！

推特帳號方舟子轉發另一個貼文指出，北京近期死亡率急劇上升，醫院太平間、殯儀館已無地方存放屍體，火葬場屍體積存嚴重，已經燒不過來了。難道要重演印度當街燒屍體的一幕？

新冠肺炎

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