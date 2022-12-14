山東重拾48小時核酸 中國錯失開放時機？

（德國之聲中文網）山東省在12月10日下達緊急通知，宣布所有密閉場所（網吧、酒吧、棋牌室、食堂餐飲等）進入須出示48小時核酸檢測陰性報告。

在新的「疫情防控優化」政策出台、各地以相當快的速度放開防疫限制後僅僅數日後，山東這個人口大省率先回歸核酸檢測，有人驚訝不解，有人支持點贊。反對的人認為這是「過時」、「無意義」的僵化措施。支持的人則指出，疫情在反覆，防疫措施應該適應需要，旨在達到應有的效果。

自媒體網易號「正經說個事兒」認為，「疫情反反覆覆，形勢複雜多變，不同的地方要根據各自的實際情況和實際需求，在國家的大政方針框架下，在群眾的根本利益上尋求最佳結合點。」

知乎專欄的科技自媒體作者王新喜也寫道：「當民眾利益的天平，更傾向於動態清零的時候，適當走一下回頭路又有何妨？」

作者引用業內人士話說，「本來國家出台20條是希望穩著放，過了這個冬天讓整個防疫和醫療系統，社會都有一個適應周期準備期。但在輿論的裹挾下，各城市放開步子太快。」因此走回頭路，其實也在於地方意識到了不同模式下的風險，進行的一種及時止損。

實際情況是，政策放開後，中國各地的社區感染症狀快速上升，一些大城市的醫療機構出現了負荷陡增，應接不暇的局面。不少討論者指出，鑑於中國龐大的人口基礎，疫情對醫療機構的衝擊並不是短期的而是長期的。

王新喜認為，核酸檢測「這種經過驗證過的清零模式讓人們可以更加安心的出入各種場所」，因而未嘗不可取。

更好的開放時機？

中文網絡上關於「什麼時候才是放開的合適時機」的討論，也在逐漸展開。微信公眾號「城市數據團」發文稱：「我們不僅現在就應該放開，而且本應該在一個更早的時間點放開。那個時間點，正是今年3月。」

作者認為，今年3月時，中國的三針疫苗大規模接種剛剛結束不久，大部分人都正有著最佳的保護力。而現在許多人已經一年沒有補種，中和抗體滴度已大幅下降的。從醫療資源供需看，3月的時間點冬季結束逐漸轉暖，而非正要進入心血管病和呼吸道疾病高發的冬天。在冬季應對群體感染，醫療資源比春季更緊張。

因此，若是在今年3月時放開，進入群體感染，各種條件都要好於、至少不差於目前情況。疫情造成的第一次衝擊，也將比現在更平緩。

微信公眾號「蕨經」則認為，中國在去年德爾塔變異株流行的時代，曾經有過最佳退出機會。作者設想假如中國能夠引進莫德納或者輝瑞這樣的mRNA疫苗，「以中國舉國體制的優勢」，輔以必要的激勵，可以實現在提高接種率後逐步開放，「無論理論上還是實際上都完全可行，而且成本遠比後來的Omicron時代低」。

原因是德爾塔變異株病毒「用疫苗控制輕鬆得多、保護效果好得多、造成大規模失控感染的風險低得多、最終死亡的絕對人數則必然少得多」。

那麼是否應該繼續等待一個更好的開放時機呢？「城市數據團」指出，在老年人接種率難以迅速提高，又沒有新冠特效藥的情況下，中國目前要想控制疫情，唯一的有效辦法是繼續封控。根據作者引用的數據分析，從今年的3月初到11月底的這段時間，中國共有10億人次曾經歷過封控，人們平均被封控了27天。因此繼續等待猶如 「一場豪賭」，賭注是「十億人的27天」。

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