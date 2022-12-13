快訊

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

「他」首度證實我擁超音速巡弋飛彈 雲峰計畫走出機敏迷霧

北京醫護疫情中淪陷 專家：要如戰時「輕傷不下火線」

中央社／ 台北13日電

北京疫情正快速蔓延。中國專家曾光說，為了讓醫院正常運作，無症狀和輕症的染疫醫護人員仍需工作，現在要如戰時「輕傷不下火線」。至於這是否會增加病人感染風險，他坦言要看情況。

澎湃新聞今天報導，中國疾病預防控制中心前首席科學家曾光說，COVID-19疫情風暴來的太快，醫護人員被感染的不在少數，如何保證醫院的正常運轉成為焦點問題。

他指出，北京有的醫院已經號召65歲以下的離退休醫護人員返院上班。

曾光認為，在病人大量增加的情況下，北京市提出了緊急應對措施，醫護人員中無症狀感染、輕症患者堅仍要上班，如同戰爭時期「輕傷不下火線」。只有這樣，才能保障發燒門診24小時運行，做好中、重度患者的診療和搶救工作。

但染疫醫護在院工作，是否會增加免疫能力較弱的病人的感染風險？曾光說，這要與疫情的嚴重程度相權衡。「目前感染的醫護人員如果不上崗，那麼損失更大，病人會都進不了醫院，造成更大的問題。」

此外，他也說要加強醫護人員的防護措施，對非傳染科室，特別是老年和慢性病病房，盡量安排未感染的醫護人員到班。

曾光表示，醫生要加強防護，醫生要最早接種疫苗，現在已經不是等什麼都準備好以後，疫情再來。現在醫護崗位上的人員很緊缺，先要完成治病的需求。

新冠肺炎

延伸閱讀

房市降溫中修法打炒房？專家：落井下石、敗選祭品

陸封控放鬆…北京發燒就診數暴增16倍 一線城市醫護陽性飆升

行程碼下線不再有監控疑慮？專家揭關鍵：北京仍可獲民眾行蹤紀錄

【Daily Podcast】北京放寬防疫後的醫療崩潰／FTX創辦人巴哈馬被捕／岸田文雄因應北韓的國防政策挑戰

相關新聞

香港防疫再放寬 明起不需掃安心出行並取消黃碼

香港宣布兩項防疫新安排，香港特首李家超13日宣佈，明（14）天起不需要再使用「安心出行」應用程式，亦將取消「黃碼」，然而...

病毒南北不同 陸官方專家揭「北方病情略重」原因

中國防疫鬆綁後感染人數暴增，北京及北方省區感染者普遍反映症狀比預期嚴重。中國工程院院士、醫師喬杰今天表示，南北方病毒株略...

陸封控放鬆…北京發燒就診數暴增16倍 一線城市醫護陽性飆升

從「20條」到「新10條」，中國防控政策驟然放開，多地陽性病例激增。北京市染疫人數爆炸性增長，發燒就診人數比上周暴增16...

行程碼下線…大陸春運跨省遊搜索大增12倍 「這目的地」最熱門

「行程碼」（通信行程卡）13日起的取消通知發出後，跨省市旅遊加大動了起來。中新社引述攜程數據報導，至12日中午，春運期間...

砸重金鼓勵老人打新冠疫苗 網傳上海某地打一針發2100元

中國在「白紙革命」後大幅鬆綁防疫措施，但根據多項研究，因中國的老年人口疫苗接種率不足，解封後死亡病例恐超過200萬。因為...

新冠進入「最後一程」 張文宏籲長者：這1個月不跳舞、不打牌

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏也發文表示，雖然從現在整體的趨勢來講，「最終大家其實都會被感染的，就是感染的時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。