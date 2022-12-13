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病毒南北不同 陸官方專家揭「北方病情略重」原因

中央社／ 北京13日電
中國防疫鬆綁後感染人數暴增，北京及北方省區感染者普遍反映症狀比預期嚴重。圖為大陸疫情示意圖。新華社
中國防疫鬆綁後感染人數暴增，北京及北方省區感染者普遍反映症狀比預期嚴重。圖為大陸疫情示意圖。新華社

中國防疫鬆綁後感染人數暴增，北京及北方省區感染者普遍反映症狀比預期嚴重。中國工程院院士、醫師喬杰今天表示，南北方病毒株略有不同，且北方乾燥天氣較冷，導致病情略重。

針對北京等地醫療體系遭到巨大衝擊，眾多醫護人員甚至需要帶疫上班，中國國家衛健委副發言人米鋒主動表示，要支持醫療機構加強醫務人員「工作條件保障，合理安排工作任務」，做好醫務人員健康監測，落實激勵保障政策等。

中國國務院聯防聯控機制下午針對「重點人群健康管理」舉行記者會，米鋒及兼任北京大學第三醫院院長的喬杰在開場及回答媒體提問時，分別作上述表示。

喬杰表示，從目前的情況來看，中國南方和北方變異的病毒株略有不同。北方略微乾燥，天氣比較冷，病情略重，但病發過程基本在5到7天。至於個例的重症主要和慢性病有關，例如原來患有肝腎功能不良、高血壓、糖尿病者，這些病患要及時就診。

米鋒表示，中國國家衛健委、國務院聯防聯控機制醫療救治組日前作出部署，強調要支持醫療機搆加強醫務人員「工作條件保障，合理安排工作任務」，做好醫務人員健康監測，落實激勵保障政策等。

他說，醫務人員作為提供醫療服務的中堅力量，守護著人民群眾的生命安全和身體健康。他們默默奉獻且義無反顧，全身心投入日常診療服務，並在疫情發生時始終衝在一線救治患者。因此要進一步加強對醫務人員的關心關愛，共同營造「尊醫重衛」的良好氛圍。

米鋒並強調，老年人、孕產婦、兒童、慢性疾病患者是目前醫療服務的重點人群。

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