快訊

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

「他」首度證實我擁超音速巡弋飛彈 雲峰計畫走出機敏迷霧

中國大陸宣導疫苗 80歲以上未接種死亡風險14.7%

中央社／ 上海13日電

中國官方持續呼籲老年人盡快接種疫苗，專家意見指出，80歲以上老年人若未接種COVID-19疫苗，死亡風險約為14.7%，接種1劑，死亡風險降至7.2%；接種3劑，死亡風險可降為1.5%。

中共中央政法委員會微信公眾號「中央政法委長安劍」13日刊文表示，國務院聯防聯控機制綜合組在「加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案」提出，加快提升80歲以上人群接種率、繼續提高60至79歲人群接種率。

文章表示，老年人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，較易出現重症情況，接種疫苗可降低死亡風險；根據中國疾控中心監測數據，老年人接種疫苗後不良反應發生率略低於年輕人。

文章引述國務院聯防聯控機制有關專家意見指出，老年人感染導致重症和死亡占比在所有人群各個年齡段中最高，主要原因有3個，一是隨著年齡增長，老年人免疫力在減弱，再者，老年人一般感染病毒或細菌後，自身免疫發生率增加，更容易出現炎症反應；第3，老年人大多有基礎疾病，感染會導致原有疾病症狀更嚴重或更易出現合併症。

「80歲以上老年人接種新冠病毒疫苗的必要性大嗎」，文章回應，疫情發生後，病毒持續變異，Omicron變異株對於未接種疫苗的老年人來說仍很危險，疫苗接種在預防重症、死亡等方面有良好效果，老年人等脆弱人群接種疫苗獲益明顯。

研究顯示，80歲以上老年人如果未接種疫苗，死亡風險約為14.7%；如果接種了1劑疫苗，死亡風險降至7.2%，倘若接種了2劑疫苗，死亡風險降至3.7%；若是接種了3劑疫苗，死亡風險可降為1.5%。

文章強調，老年人即使長期居家、很少外出，在親屬陪伴或走訪過程中仍有可能感染，80歲以上老年人有必要接種疫苗。老年人接種疫苗是安全的，中國疾控中心不良反應監測結果發現，接種疫苗後不良反應發生率與一些其他常年接種疫苗相當，老年人的不良反應發生率還略低於年輕人。

新冠肺炎

延伸閱讀

砸重金鼓勵老人打新冠疫苗 網傳上海某地打一針發2100元

全台14人流感重症3死 桃園衛生局：高風險族群快接種

接種COVID-19疫苗死亡 日本同意給予5人補償金

陳其邁訪日本豐洲市場借鏡改造經驗 今午返台

相關新聞

香港防疫再放寬 明起不需掃安心出行並取消黃碼

香港宣布兩項防疫新安排，香港特首李家超13日宣佈，明（14）天起不需要再使用「安心出行」應用程式，亦將取消「黃碼」，然而...

病毒南北不同 陸官方專家揭「北方病情略重」原因

中國防疫鬆綁後感染人數暴增，北京及北方省區感染者普遍反映症狀比預期嚴重。中國工程院院士、醫師喬杰今天表示，南北方病毒株略...

陸封控放鬆…北京發燒就診數暴增16倍 一線城市醫護陽性飆升

從「20條」到「新10條」，中國防控政策驟然放開，多地陽性病例激增。北京市染疫人數爆炸性增長，發燒就診人數比上周暴增16...

行程碼下線…大陸春運跨省遊搜索大增12倍 「這目的地」最熱門

「行程碼」（通信行程卡）13日起的取消通知發出後，跨省市旅遊加大動了起來。中新社引述攜程數據報導，至12日中午，春運期間...

砸重金鼓勵老人打新冠疫苗 網傳上海某地打一針發2100元

中國在「白紙革命」後大幅鬆綁防疫措施，但根據多項研究，因中國的老年人口疫苗接種率不足，解封後死亡病例恐超過200萬。因為...

新冠進入「最後一程」 張文宏籲長者：這1個月不跳舞、不打牌

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏也發文表示，雖然從現在整體的趨勢來講，「最終大家其實都會被感染的，就是感染的時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。