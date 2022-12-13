中國大陸宣導疫苗 80歲以上未接種死亡風險14.7%

中國官方持續呼籲老年人盡快接種疫苗，專家意見指出，80歲以上老年人若未接種COVID-19疫苗，死亡風險約為14.7%，接種1劑，死亡風險降至7.2%；接種3劑，死亡風險可降為1.5%。

中共中央政法委員會微信公眾號「中央政法委長安劍」13日刊文表示，國務院聯防聯控機制綜合組在「加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案」提出，加快提升80歲以上人群接種率、繼續提高60至79歲人群接種率。

文章表示，老年人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，較易出現重症情況，接種疫苗可降低死亡風險；根據中國疾控中心監測數據，老年人接種疫苗後不良反應發生率略低於年輕人。

文章引述國務院聯防聯控機制有關專家意見指出，老年人感染導致重症和死亡占比在所有人群各個年齡段中最高，主要原因有3個，一是隨著年齡增長，老年人免疫力在減弱，再者，老年人一般感染病毒或細菌後，自身免疫發生率增加，更容易出現炎症反應；第3，老年人大多有基礎疾病，感染會導致原有疾病症狀更嚴重或更易出現合併症。

「80歲以上老年人接種新冠病毒疫苗的必要性大嗎」，文章回應，疫情發生後，病毒持續變異，Omicron變異株對於未接種疫苗的老年人來說仍很危險，疫苗接種在預防重症、死亡等方面有良好效果，老年人等脆弱人群接種疫苗獲益明顯。

研究顯示，80歲以上老年人如果未接種疫苗，死亡風險約為14.7%；如果接種了1劑疫苗，死亡風險降至7.2%，倘若接種了2劑疫苗，死亡風險降至3.7%；若是接種了3劑疫苗，死亡風險可降為1.5%。

文章強調，老年人即使長期居家、很少外出，在親屬陪伴或走訪過程中仍有可能感染，80歲以上老年人有必要接種疫苗。老年人接種疫苗是安全的，中國疾控中心不良反應監測結果發現，接種疫苗後不良反應發生率與一些其他常年接種疫苗相當，老年人的不良反應發生率還略低於年輕人。