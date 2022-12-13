防疫鬆綁 陸跨省市移動限制取消

大陸防疫進一步鬆綁跨省市移動限制，在大陸已執行兩年多，能追蹤民眾跨地區移動軌跡的「行程碼」於13日零時起，正式走入歷史，預計將有助於跨省市旅遊消費，提振經濟復甦。

中國信通院宣布，「通信行程卡」服務於13日零時起下架，該服務自2020年2月底推出後，民眾輸入手機門號即可查詢過去一段時間內曾經的到訪地，以排查疫情風險，所以又被稱為「行程碼」。如今，隨著大陸各地放寬跨省市移動限制，取消落地檢，該項服務也結束了階段性任務，預計有助於提振經濟。

過去，「通信行程卡」服務功能曾多次調整，起初可查詢14天內的到訪地，後來縮短為七天，以及不再對中高風險區域的地市名稱標記為紅色、取消「星號」標記等。

另外，大陸新增確診人數持續減少並跌破1萬例，大陸國家衛健委昨（12）日通報數據顯示，全大陸新增8,626例本土感染者，已連續14天降低，但大陸多地醫院發燒門診患者卻明顯增加，不少醫院外面都大排長龍。以北京為例，首都醫科大學附屬北京朝陽醫院發熱門診等候時間超過六小時，民眾頂著零下6度的低溫候診。

綜合時代財經、中國青年報等陸媒報導，同樣的排隊情況也發生在廣州、上海、武漢、成都、重慶等城市。在醫療資源緊缺下，北京電視台因發布一篇自家記者染疫，實際體驗方艙醫院的報導，被大陸網友抨擊說，「為什麼老百姓住不進醫院，你們可以？」

為延緩疫情傳播速度，大陸浙江紹興、桐鄉、嘉興及湖北黃石等多地，發布了《關於全民佩戴口罩的倡議書》。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏也發文表示，雖然從現在整體的趨勢來講，「最終大家其實都會被感染的，就是感染的時間長或早還是晚而已」，但他建議老年人這一個月不要去跳廣場舞、搓麻將。

張文宏說，現在社會面的常規核酸檢測已經不做了，在這種情況下，感染的速度會非常快，此時對老人的保護非常關鍵，醫院也要對80歲以上老年病人重點關注，幫助老年人群盡可能安全度過高峰期。